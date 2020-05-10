Xiaomi собирается выпустить ноутбуки на AMD Ryzen 4000: RedmiBook 13, RedmiBook 14S и RedmiBook 16
В Twitter-аккаунте Xiaomishka появилась информация о готовящихся к выпуску ноутбуках Xiaomi RedmiBook с процессорами AMD Ryzen 4000. Великий китайский производитель планирует выпустить модели RedmiBook 13, RedmiBook 14S и RedmiBook 16. Пока что большинство подробностей о новинках неизвестно, но релиз намечен уже на текущий месяц.
Xiaomi RedmiBook будут оснащаться 16 ГБ ОЗУ и процессорами Ryzen 5 Renoir: на данный момент в линейке этих чипов насчитывается 5 разных моделей и какая именно будет использоваться - неизвестно. Тем не менее, есть основания полагать, что 6-ядерный 6-поточный AMD Ryzen 5 4500U сюда хорошо впишется.
В посте так же прикреплена картинка с предполагаемыми ценами новинок, но для всех них указана одна и та же цифра - $1413 - что вызывает сомнения в актуальности этого ценника.