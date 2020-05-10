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Xiaomi собирается выпустить ноутбуки на AMD Ryzen 4000: RedmiBook 13, RedmiBook 14S и RedmiBook 16

Продающийся ныне Xiaomi RedmiBook 13 обладает малым весом и тонкорамочным дисплеем (Изображение: Xiaomi)
Продающийся ныне Xiaomi RedmiBook 13 обладает малым весом и тонкорамочным дисплеем (Изображение: Xiaomi)
Самый главный информатор о новинках Xiaomi в Сети сообщил, что компания готовит ноутбуки RedmiBook на платформе AMD Ryzen 4000 - анонс запланирован на текущий месяц. RedmiBook 13, RedmiBook 14S и RedmiBook 16 получат один из чипов Ryzen 5. О какой именно модели идет речь пока неизвестно, но вполне вероятно, что это будет AMD Ryzen 5 4500U.
Daniel R Deakin | 10/05/2020
Chinese Tech ноутбуки Ultrabook слухи Ryzen (Zen) Renoir Zen AMD

В Twitter-аккаунте Xiaomishka появилась информация о готовящихся к выпуску ноутбуках Xiaomi RedmiBook с процессорами AMD Ryzen 4000. Великий китайский производитель планирует выпустить модели RedmiBook 13, RedmiBook 14S и RedmiBook 16. Пока что большинство подробностей о новинках неизвестно, но релиз намечен уже на текущий месяц.

Xiaomi RedmiBook будут оснащаться 16 ГБ ОЗУ и процессорами Ryzen 5 Renoir: на данный момент в линейке этих чипов насчитывается 5 разных моделей и какая именно будет использоваться - неизвестно. Тем не менее, есть основания полагать, что 6-ядерный 6-поточный AMD Ryzen 5 4500U сюда хорошо впишется.

В посте так же прикреплена картинка с предполагаемыми ценами новинок, но для всех них указана одна и та же цифра - $1413 - что вызывает сомнения в актуальности этого ценника. 

Ноутбуки RedmiBook с процессорами AMD Ryzen 4000 (Изображение: @xiaomishka)
Ноутбуки RedmiBook с процессорами AMD Ryzen 4000 (Изображение: @xiaomishka)

Источник(и)

@xiaomishka

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Daniel R Deakin, 2020-05-10 (Update: 2020-05-10)
Daniel R Deakin
Editor of the original article: Daniel R Deakin - Managing Editor News

 