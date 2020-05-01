Xiaomi Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro представлены официально: MediaTek Helio G85 и ценник от $200

Месяц спустя с момента выхода Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max в Индии, Xiaomi выводит новые модели на международный рынок. Модель с приставкой "Max" получила название Redmi Note 9 Pro, а ее младшим собратом стал Redmi Note 9 на MediaTek Helio G85.

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Месяцем ранее Xiaomi выпустила Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max для рынка Индии. Фанаты производителя все это время гадали куда же делся стандартный Redmi Note 9 и теперь наконец-то компания расставила все точки в этом вопросе. Бренд Redmi официально представил модели Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro на европейском рынке.

Redmi Note 9 Pro представляет собой международную версию Redmi Note 9 Pro Max. Модель получила 6.67-дюймовый FHD+ дисплей с частотой обновления 60 Гц, чипсет Snapdragon 720G, до 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.1, а также камеру с 64-МП основным, 8-МП ультраширокоугольным и 5-МП макро объективом со вспомогательным 2-МП сенсором распознавания глубины поля. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 МП, а емкость батареи 5020 мАч, имеется поддержка быстрой зарядки мощностью до 30 Вт. Одним словом, ничего нового.

А вот стандартный Redmi Note 9 - это полностью новая модель. Дисплей здесь меньше - 6.53 дюйма - и обладает FHD+ разрешением наряду с частотой обновления в 60 Гц. Главное отличие лежит в начинке: младшая модель содержит внутри чипсет MediaTek Helio G85 вместо Snapdragon 720G. Объем ОЗУ составляет 4 ГБ, в то время как емкость встроенной памяти может достигать 128 ГБ.

Камера у Redmi Note 9 схожа с Pro-моделью, но отличается разрешением сенсоров: 48, 8, 2 и 2 МП соответственно. Емкость батареи также насчитывает 5020 мАч, а мощность быстрой зарядки снижена до 18 Вт. Конечно же, на борту у смартфона имеется ИК-передатчик и аудио разъем.

Цены на новинки такие:

Redmi Note 9 (3/64 ГБ): $199/€183

Redmi Note 9 (4/128 ГБ): $249/€230

Redmi Note 9 Pro (6/64 ГБ ): $269/€257

): $269/€257 Redmi Note 9 Pro (6/128 ГБ ): $299/€275