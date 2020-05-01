Notebookcheck

Xiaomi Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro представлены официально: MediaTek Helio G85 и ценник от $200

Redmi Note 9 (Изображение: Xiaomi)
Redmi Note 9 (Изображение: Xiaomi)
Месяц спустя с момента выхода Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max в Индии, Xiaomi выводит новые модели на международный рынок. Модель с приставкой "Max" получила название Redmi Note 9 Pro, а ее младшим собратом стал Redmi Note 9 на MediaTek Helio G85.
Ricci Rox | 01/05/2020
Android ARM Chinese Tech телефоны

Месяцем ранее Xiaomi выпустила Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max для рынка Индии. Фанаты производителя все это время гадали куда же делся стандартный Redmi Note 9 и теперь наконец-то компания расставила все точки в этом вопросе. Бренд Redmi официально представил модели Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro на европейском рынке.

Redmi Note 9 Pro представляет собой международную версию Redmi Note 9 Pro Max. Модель получила 6.67-дюймовый FHD+ дисплей с частотой обновления 60 Гц, чипсет Snapdragon 720G, до 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.1, а также камеру с 64-МП основным, 8-МП ультраширокоугольным и 5-МП макро объективом со вспомогательным 2-МП сенсором распознавания глубины поля. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 МП, а емкость батареи 5020 мАч, имеется поддержка быстрой зарядки мощностью до 30 Вт. Одним словом, ничего нового.

А вот стандартный Redmi Note 9 - это полностью новая модель. Дисплей здесь меньше - 6.53 дюйма - и обладает FHD+ разрешением наряду с частотой обновления в 60 Гц. Главное отличие лежит в начинке: младшая модель содержит внутри чипсет MediaTek Helio G85 вместо Snapdragon 720G. Объем ОЗУ составляет 4 ГБ, в то время как емкость встроенной памяти может достигать 128 ГБ. 

Камера у Redmi Note 9 схожа с Pro-моделью, но отличается разрешением сенсоров: 48, 8, 2 и 2 МП соответственно. Емкость батареи также насчитывает 5020 мАч, а мощность быстрой зарядки снижена до 18 Вт. Конечно же, на борту у смартфона имеется ИК-передатчик и аудио разъем.

Цены на новинки такие:

  • Redmi Note 9 (3/64 ГБ): $199/€183
  • Redmi Note 9 (4/128 ГБ): $249/€230
  • Redmi Note 9 Pro (6/64 ГБ): $269/€257
  • Redmi Note 9 Pro (6/128 ГБ): $299/€275

В продаже новые смартфоны Xiaomi появятся с середины мая.

Источник(и)

GSMArena

Mi

Ещё по теме

Похоже, что автономность стала главной причиной выбора 60-Гц дисплея для Redmi K30 Pro. (Источник: Xiaomi)
Генеральный директор Redmi объяснил почему Redmi K30 Pro ограничился только 60-Гц дисплеем 25/03/2020
Redmi K30 Pro может предложить почти все, что необходимо пользователю. (Источник: Redmi)
Xiaomi презентовала новых убийц флагманов – Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom Edition 24/03/2020
Redmi Note 9S. (Источник: YouTube)
Xiaomi презентовала Redmi Note 9S: вариация Redmi Note 9 Pro для всего мира 23/03/2020
Xiaomi Redmi Note 8 Pro с 6 ГБ оперативной памяти и привлекательным дизайном удостоился всяческих похвал. (Источник: Xiaomi)
Результат Xiaomi Redmi Note 9S на AnTuTu аналогичен Redmi Note 8 Pro, но смартфон на SD 720G не должен перегреваться так же, как с Helio G90T 23/03/2020
Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom, скорее всего, будут представлены на следующей неделе. (Источник: Xiaomi)
Xiaomi Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom получат 64-МП камеры и 3-кратный оптический зум 20/03/2020
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 05 > Xiaomi Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro представлены официально: MediaTek Helio G85 и ценник от $200
Ricci Rox, 2020-05- 1 (Update: 2020-05- 1)
Ricci Rox
Editor of the original article: Ricci Rox - News Editor - @riccirox

 