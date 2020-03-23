Результат Xiaomi Redmi Note 9S на AnTuTu аналогичен Redmi Note 8 Pro, но смартфон на SD 720G не должен перегреваться так же, как с Helio G90T

Xiaomi Redmi Note 9S был протестирован на AnTuTu, где показал средний результат – 280 529 баллов. С такой оценкой новый смартфон попадает в один ряд с Xiaomi Redmi Note 8 Pro, хотя в последнем используется процессор от другого производителя. Redmi Note 9S – это, по сути, вариация Redmi Note 9 Pro для определенных рынков.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Kommentar , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS NSFW

Результаты Xiaomi Redmi Note 9S с бенчмарка AnTuTu уже попали в Сеть: смартфон сумел набрать 280 529 баллов (см. изображение ниже). Это, конечно, меньше, чем у Xiaomi Mi 9T и Samsung A71; однако если это простительно, то «продуть» своему предшественнику, Redmi Note 8 Pro, уже не слишком-то солидно. Рекордный показатель Redmi Note 8 Pro в AnTuTu – 291 733 балла, да и наш тестовый образец некогда без проблем набрал 282 085 баллов.

Естественно, сразу же возникают вопросы по поводу производительности Xiaomi Redmi Note 9S на фоне Redmi Note 8 Pro, особенно, если учесть, что Note 9S – это тот же Xiaomi Redmi Note 9 Pro, ориентированный на Малайзию и Пакистан. Вполне логично ожидать от Redmi Note 9S, как от следующего поколения, улучшения производительности. Однако нужно учесть, что Xiaomi Redmi Note 8 Pro работает более мощном процессоре Mediatek Helio G90T, тогда как Redmi Note 9S получил Snapdragon 720G от компании Qualcomm.

Helio G90T располагает более высокими, чем SD 720G, скоростями работы процессора и оперативной памяти. Пожалуй, это главная причина, почему Redmi Note 8 Pro опережает Xiaomi Redmi Note 9S (Redmi Note 9 Pro) на данном бенчмарке. При этом у Redmi Note 8 Pro есть проблемы, которые негативно влияют на производительности смартфона, в частности, перегрев, о котором осведомлен сам производитель. В нашем обзоре Note 8 Pro под нагрузкой действительно перегревался; будем надеяться, что новый Redmi Note 9S с другим процессором не столкнется с такой проблемой.