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Результат Xiaomi Redmi Note 9S на AnTuTu аналогичен Redmi Note 8 Pro, но смартфон на SD 720G не должен перегреваться так же, как с Helio G90T

Xiaomi Redmi Note 8 Pro с 6 ГБ оперативной памяти и привлекательным дизайном удостоился всяческих похвал. (Источник: Xiaomi)
Xiaomi Redmi Note 8 Pro с 6 ГБ оперативной памяти и привлекательным дизайном удостоился всяческих похвал. (Источник: Xiaomi)
Xiaomi Redmi Note 9S был протестирован на AnTuTu, где показал средний результат – 280 529 баллов. С такой оценкой новый смартфон попадает в один ряд с Xiaomi Redmi Note 8 Pro, хотя в последнем используется процессор от другого производителя. Redmi Note 9S – это, по сути, вариация Redmi Note 9 Pro для определенных рынков.
Daniel R Deakin | 23/03/2020
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Результаты Xiaomi Redmi Note 9S с бенчмарка AnTuTu уже попали в Сеть: смартфон сумел набрать 280 529 баллов (см. изображение ниже). Это, конечно, меньше, чем у Xiaomi Mi 9T и Samsung A71; однако если это простительно, то «продуть» своему предшественнику, Redmi Note 8 Pro, уже не слишком-то солидно. Рекордный показатель Redmi Note 8 Pro в AnTuTu – 291 733 балла, да и наш тестовый образец некогда без проблем набрал 282 085 баллов.

Естественно, сразу же возникают вопросы по поводу производительности Xiaomi Redmi Note 9S на фоне Redmi Note 8 Pro, особенно, если учесть, что Note 9S – это тот же Xiaomi Redmi Note 9 Pro, ориентированный на Малайзию и Пакистан. Вполне логично ожидать от Redmi Note 9S, как от следующего поколения, улучшения производительности. Однако нужно учесть, что Xiaomi Redmi Note 8 Pro работает более мощном процессоре Mediatek Helio G90T, тогда как Redmi Note 9S получил Snapdragon 720G от компании Qualcomm.

Helio G90T располагает более высокими, чем SD 720G, скоростями работы процессора и оперативной памяти. Пожалуй, это главная причина, почему Redmi Note 8 Pro опережает Xiaomi Redmi Note 9S (Redmi Note 9 Pro) на данном бенчмарке. При этом у Redmi Note 8 Pro есть проблемы, которые негативно влияют на производительности смартфона, в частности, перегрев, о котором осведомлен сам производитель. В нашем обзоре Note 8 Pro под нагрузкой действительно перегревался; будем надеяться, что новый Redmi Note 9S с другим процессором не столкнется с такой проблемой.

Результат Redmi Note 9S. (Источник: @xiaomishka)
Результат Redmi Note 9S. (Источник: @xiaomishka)

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@xiaomishka

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Daniel R Deakin, 2020-03-23 (Update: 2020-03-23)

 