Благодаря приложению Camera Go от Google даже на бюджетных смартфонах появится цифровая обработка изображений
Пару дней назад Google выпустила новое приложение камеры – Camera Go. Оно предназначается для улучшения качества фотографии бюджетных смартфонов, являющихся частью программы Android Go.
Android Go создана для того, чтобы обеспечить смартфоны с минимальными техническими характеристиками легким оптимизированным программным обеспечением. В программу вошло множество устройств, включая Redmi Go и несколько бюджетных предложений от Nokia.
Приложение Camera Go имеет простой пользовательский интерфейс, выполненный в минималистическом стиле, как и все в Android Go. Кстати, Camera Go, кроме режимов Фото, Видео и функции перевода (можно навести камеру на надпись, и она мгновенно будет переведена) также поддерживает портретный режим.
Конечно, еще предстоит оценить то, как насколько хорошо будет работать это приложение, но Google все-таки одна из лучших компаний в сфере вычислительной фотографии, так что Camera Go наверняка серьезно улучшит качество снимков, по сравнению со стандартными возможностями камер на смартфонах Android Go.
Пока что приложение доступно только для Nokia 1.3, но вскоре оно появится и на других устройствах Android Go. Тем не менее подстройка под аппаратные средства различных смартфонов Android Go может занять некоторое время.