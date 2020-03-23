Samsung обошла Apple, став третьим по величине производителем чипов в мире
Компания Samsung известна потребителям как один из крупнейших производителей смартфонов, может быть, телевизоров и другой бытовой техники. Тем не менее, в действительности, Samsung – заметный игрок на многих других рынках, например, эта компания производит дисплеи, датчики камер, чипы флеш-памяти и мобильные процессоры. Кстати, если уж говорить о последних, то южнокорейскому техническому гиганту удалось перещеголять саму Apple в сфере мобильных чипов.
Согласно последнему отчету Counterpoint Research (основные данные из которого были опубликованы ресурсом SamMobile), ситуация на мировом рынке мобильных процессоров существенно изменилась в 2019 году: Samsung удалось выйти на третье место в списке крупнейших компаний, с незначительным отрывом опередив Apple. Последняя удерживает долю рынка в 13.1%, а ее конкурент из Южной Кореи – 14.1%. Обе компании сильно отстали от лидеров – Qualcomm (33.4%) и MediaTek (24.6%).
Прогресс Samsung объясняется ростом продаж как в Индии, так и в США; при этом, кроме южнокорейского производителя, так же улучшить свои показатели в 2019 году удалось всего одной компании – Huawei. Поскольку пандемия COVID-19 продолжается, в этом году объем продаж, несомненно, снизится у всех. Однако пока никто не может сказать точно, насколько сильно пострадает данный сегмент рынка.