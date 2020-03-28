Apple Macbook Air подвержен появлению знаменитой проблемы «staingate»

Брак, названный «staingate», уже не первый год встречается на ноутбуках Apple. Производитель подтвердил, что еще один новый Macbook Air столкнулся с этой проблемой.

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Ранее ноутбуки Apple Macbook Pro предлагались с двумя различными типами экрана: глянцевым, покрытым сверху стеклом, либо с матовым – без дополнительного слоя. Начиная с Macbook Pro 2013, оснащенного дисплеем Retina, ноутбуки Apple стали выпускаться только с глянцевым экраном, покрытым стеклянной пластиной. Чтобы достичь компромисса между матовым и глянцевым типами экрана, Apple представила специальное антибликовое покрытие экрана. Таким образом, дисплей, хоть и не является матовым, но его отражающая способность становится значительно меньше. Однако вместе с тем появилась и проблема: экранное покрытие оказалась весьма недолговечным. Из-за нарушений его целостности на множествах дисплеев начали появляться пятна, следовательно, проблему назвали «staingate» (от англ. stains – пятна) или проблемой «потертого» экрана.

В линейке Macbook Air все экраны всегда были глянцевыми. При этом специального стеклянного слоя на них не было до 2018 года. Два года назад Apple наконец-то внедрила покрытие из стекла на дисплеи линейки Macbook Air, сверху добавив антибликовый слой.

Это дизайнерское решение и спровоцировало проблему «staingate», которая появилась на Apple Macbook Air 2018. Сайт Macrumors первым опубликовал заметку, предназначенную для Apple Service, в которой упомянул о «staingate» на Macbook Air. Ранее официально было подтверждено наличие данной проблемы только на 12-дюймовом Macbook, выпуск которого уже прекращен, а также на различных моделях Macbook Pro.

Если данная проблема затронула ваш Macbook Air, то вам следует обратиться в службу поддержки Apple в рамках программы замены и расширенного ремонта для устранения этой проблемы. Поскольку Apple включила Macbook Air 2018 в официальный перечень устройств, подлежащих починке, то велика вероятность, что покрытие обновят на гарантийных условиях.