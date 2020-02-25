Apple начинает постепенно отказываться от процессоров Intel, первый MacBook на ARM выйдет в 2021

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Kommentar , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS NSFW

Судя по всему, текущие проблемы Intel (перебои с поставками и задержавшийся переход на 10 нм) компании Apple уже надоели так же, как и нам с вами. В 2005 году в Apple решили перейти на процессоры Intel, вместо использования более дорогих PowerPC от IBM. Мы бы не удивились, увидев новые Mac на AMD Ryzen, но по данным аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), в Apple работают над ARM-процессорами для ноутбуков и настольных ПК; работа кипит настолько серьезно, что первые MacBook с разрабатываемыми чипами мы увидим уже в 2021.



Компания Apple уже разрабатывает собственные процессоры Bionic для смартфонов на архитектуре ARM и теперь решила расширить эту платформу на MacBook и Mac. В начале 2019 в Intel даже сами намекали на окончание сотрудничества с Apple, начиная с 2020. Тем не менее, Куо подозревает, что в Apple недовольны производительностью 7-нм ARM-чипов и ждут перехода на 5 нм, который произойдет вместе с выходом A14 Bionic. Вполне вероятно, что TSMC планирует приложить все усилия, чтобы по максимуму наладить массовый выпуск 5-нм продукции как раз из-за подготовки к большому спросу на модели Apple.



Как мы видели на примере инициативы Windows-on-ARM от Microsoft, переход на ARM-чипы требует также адаптации ОС специально под архитектуру ARM. Для Apple это явно не проблема, так как разработчики iOS с легкостью могут портировать приложения на macOS через Catalyst. Куо предполагает, что Apple впервые выпустит MacBook с ARM-процессором в 2021 году. Позже, когда производительность данных решений дорастет до уровня настольных чипов Intel/AMD (вероятно с переходом на 3 нм), Apple начнут переносить чипы и на iMac.