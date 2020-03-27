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Ничего не изменилось: новый iPad Pro гнется не хуже предшественников

Новый iPad Pro 2020 так же легко сломать, как и iPad Pro 2018. (Источник: EverythingApplePro/Wccftech)
Новый iPad Pro 2020 так же легко сломать, как и iPad Pro 2018. (Источник: EverythingApplePro/Wccftech)
Новый iPad Pro мало того, что получил почти тот же процессор, какой был у его предшественника, так еще и качество сборки оказалось не лучше. Похоже, Apple смогла обновить аппаратное обеспечение камеры, но опять забыла о прочности. Третий раз на те же грабли?
Alex Alderson | 27/03/2020
Apple iPad Pro планшеты Fail

Учитывая количество подписчиков на канале JerryRigEverything, можно сказать, что достаточно многим нравится смотреть способы расправы над электроникой. Согласитесь, в реальной жизни ваш дорогой смартфон или планшет ломается преимущественно из-за своей хрупкости. Вспомним iPad Pro 2018, который по словам Apple соответствовал «высоким стандартам качества... точному производству», но при этом складывался как лист бумаги.

Прошло 18 месяцев и ожидалось, что Apple сделает новый iPad Pro более прочным. К сожалению, этого так и не произошло: на канале EverythingApplePro появилось видео, которое вы можете найти ниже. Посмотрев ролик, вы увидите, что планшеты серии iPad Pro 2020 такие же хрупкие, как и их предшественники. Новинки гнутся без существенного давления на алюминиевый корпус с известными последствиями для стеклянного дисплея, обеспечивающего структурную целостность устройства.

Как можно заметить в видео, область порта USB Type-C, отверстие для микрофона и зона для беспроводной зарядки Apple Pencil являются слабыми местами. Таким образом, новый iPad Pro столь же «гибкий», как и его предшественник. Пожалуй, немногие рискнут протестировать свои планшеты премиум-класса так, как это делают JerryRigEverything или EverythingApplePro, однако стоит помнить, что нечто подобное может произойти даже, если вы просто положите его в сумку. Вероятно, Apple не изменит свою политику, как и восемнадцать месяцев назад.

Источник(и)

EverythingApplePro, Wccftech

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Alex Alderson, 2020-03-27 (Update: 2020-03-27)

 