Новые iPad Pro: Ещё сильнее хотят притвориться ноутбуком, имеют Wi-Fi 6, умеют работать С ТАЧПАДОМ

Alex Alderson, 2020-03-19 (Update: 2020-03-19)

Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.