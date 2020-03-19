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Новые iPad Pro: Ещё сильнее хотят притвориться ноутбуком, имеют Wi-Fi 6, умеют работать С ТАЧПАДОМ

Четвёртое поколение iPad Pro. От $799 в США, плюс небольшой налог. (Изображение: Apple)
Четвёртое поколение iPad Pro. От $799 в США, плюс небольшой налог. (Изображение: Apple)
Нет, это не Surface Pro от Apple, это обновлённые iPad Pro. Внешний вид не изменился относительно предшественников 1.5-летней давности, но камеры и вычислительные компоненты новые. И предлагается новая подсвечиваемая клавиатура с тачпадом!
Alex Alderson | 19/03/2020
Apple iPad Pro планшеты

Итак, новые iPad Pro, четвёртое поколение. От предшественников они отличаются, скорее, множеством мелких усовершенствований, нежели радикальным перерождением. Мы собрали в краткий список главное, что нужно знать о новинках:

  • Возле тыловых камер установлены крохотные лидар-сенсоры, аналог сенсора ToF в недавних смартфонах LG. Они призваны сканировать форму окружающих объектов и вывести на новый уровень технологии AR.
  • Для новых планшетов создана новая ножничная клавиатура Magic Keyboard. По удобству должна быть сравнима с MB Pro 16". Её клавиши подсвечиваются, она имеет подставку для поднятия и изменения угла наклона планшета, а также встроенную сенсорную панель. Похоже, подойдёт даже для работы на коленях лёжа. Будет доступна в продаже не ранее мая. Новые версии iPad OS будут иметь необычный, шарообразный курсор, который будет при неактивности исчезать с экрана.
  • Внешность прежняя, уже знакомая - как для 11", так и для 12.9" модели.
  • Тыловые камеры теперь двойные, 12 МП + 10 МП (обычный + широкий угол).
  • Процессор называется A12Z Bionic, он имеет восемь ядер и, по мнению Apple, будет опережать по скорости работы большинство Windows-ноутбуков. Если смотреть на название, то A12Z - это чуть доработанный A12X из предшествующих iPad Pro.
  • Обновлены конфигурации постоянной памяти. В большую сторону. Оперативной памяти, по всей видимости, встроено 6 ГБ.
  • Цены почти что прежние. То есть, в диапазоне 60 - 90 тысяч рублей и выше.
  • 5G нет, только 4G LTE. Но есть поддержка Wi-Fi 6.
  • Разрешение и яркость экранов, поддержка стилусов должны быть схожи с прошлым поколением iPad Pro.
  • Российский онлайн-магазин Apple пока заказы на новинки не принимает.
(Изображение: Apple)

Источник(и)

Apple

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Alex Alderson, 2020-03-19 (Update: 2020-03-19)
Sergey Tarasov
Sergey Tarasov - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 