Новые iPad Pro: Ещё сильнее хотят притвориться ноутбуком, имеют Wi-Fi 6, умеют работать С ТАЧПАДОМ
Нет, это не Surface Pro от Apple, это обновлённые iPad Pro. Внешний вид не изменился относительно предшественников 1.5-летней давности, но камеры и вычислительные компоненты новые. И предлагается новая подсвечиваемая клавиатура с тачпадом!
Итак, новые iPad Pro, четвёртое поколение. От предшественников они отличаются, скорее, множеством мелких усовершенствований, нежели радикальным перерождением. Мы собрали в краткий список главное, что нужно знать о новинках:
- Возле тыловых камер установлены крохотные лидар-сенсоры, аналог сенсора ToF в недавних смартфонах LG. Они призваны сканировать форму окружающих объектов и вывести на новый уровень технологии AR.
- Для новых планшетов создана новая ножничная клавиатура Magic Keyboard. По удобству должна быть сравнима с MB Pro 16". Её клавиши подсвечиваются, она имеет подставку для поднятия и изменения угла наклона планшета, а также встроенную сенсорную панель. Похоже, подойдёт даже для работы на коленях лёжа. Будет доступна в продаже не ранее мая. Новые версии iPad OS будут иметь необычный, шарообразный курсор, который будет при неактивности исчезать с экрана.
- Внешность прежняя, уже знакомая - как для 11", так и для 12.9" модели.
- Тыловые камеры теперь двойные, 12 МП + 10 МП (обычный + широкий угол).
- Процессор называется A12Z Bionic, он имеет восемь ядер и, по мнению Apple, будет опережать по скорости работы большинство Windows-ноутбуков. Если смотреть на название, то A12Z - это чуть доработанный A12X из предшествующих iPad Pro.
- Обновлены конфигурации постоянной памяти. В большую сторону. Оперативной памяти, по всей видимости, встроено 6 ГБ.
- Цены почти что прежние. То есть, в диапазоне 60 - 90 тысяч рублей и выше.
- 5G нет, только 4G LTE. Но есть поддержка Wi-Fi 6.
- Разрешение и яркость экранов, поддержка стилусов должны быть схожи с прошлым поколением iPad Pro.
- Российский онлайн-магазин Apple пока заказы на новинки не принимает.