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Невероятно дорогая Apple Magic Keyboard для iPad Pro уже доступна для покупки

Magic Keyboard для iPad Pro поступила в продажу (Изображение: Apple)
Magic Keyboard для iPad Pro поступила в продажу (Изображение: Apple)
Самый дорогой фирменный аксессуар для iPad Pro теперь доступен для покупки. Новая клавиатура Magic Keyboard действительно содержит ряд улучшений относительно предыдущей версии, но заплатить за нее придется немало.
Sanjiv Sathiah | 16/04/2020
Apple iOS iPad Pro iPhone планшеты сенсорный

Клавиатура-обложка Apple Magic Keyboard для iPad Pro наконец поступила в продажу. Стоимость этого аксессуара очень неслабая: $299 за версию для 11-дюймовой модели и $349 за вариант для 12.9-дюймовой. Новая клавиатура приедет первым покупателям уже через 1-2 недели. Между тем, изменения относительно предыдущей Smart Keyboard Folio действительно есть.

Больше всего изменилась сама клавиатура, которая теперь имеет островную раскладку (как в ноутбуках) и содержит ножничный механизм клавиш вместо butterfly. Подсветка клавиш есть, а еще здесь впервые для iPad появился тачпад. Аксессуар также имеет специальный двусторонний порт USB Type-C, который позволит заряжать подключенный iPad Pro во время работы.

Чтобы вместить новую клавиатуру и тачпад в те же габариты, что и у Smart Keyboard Folio, Apple пришлось создать специальный механизм, который удерживает iPad в заданном положении. Вне всяких сомнений, именно из-за него цена аксессуара оказалась такой высокой. Есть в новинке и плюсы: с Magic Keyboard iPad Pro выглядит более свежо и футуристично. Кроме того, конструкция клавиатуры действительно продуманная и работать с планшетом становится гораздо удобнее.

(Изображение: Apple)
(Изображение: Apple)

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Sanjiv Sathiah, 2020-04-16 (Update: 2020-04-16)
Sanjiv Sathiah
Editor of the original article: Sanjiv Sathiah - News Editor

 