Невероятно дорогая Apple Magic Keyboard для iPad Pro уже доступна для покупки
Клавиатура-обложка Apple Magic Keyboard для iPad Pro наконец поступила в продажу. Стоимость этого аксессуара очень неслабая: $299 за версию для 11-дюймовой модели и $349 за вариант для 12.9-дюймовой. Новая клавиатура приедет первым покупателям уже через 1-2 недели. Между тем, изменения относительно предыдущей Smart Keyboard Folio действительно есть.
Больше всего изменилась сама клавиатура, которая теперь имеет островную раскладку (как в ноутбуках) и содержит ножничный механизм клавиш вместо butterfly. Подсветка клавиш есть, а еще здесь впервые для iPad появился тачпад. Аксессуар также имеет специальный двусторонний порт USB Type-C, который позволит заряжать подключенный iPad Pro во время работы.
Чтобы вместить новую клавиатуру и тачпад в те же габариты, что и у Smart Keyboard Folio, Apple пришлось создать специальный механизм, который удерживает iPad в заданном положении. Вне всяких сомнений, именно из-за него цена аксессуара оказалась такой высокой. Есть в новинке и плюсы: с Magic Keyboard iPad Pro выглядит более свежо и футуристично. Кроме того, конструкция клавиатуры действительно продуманная и работать с планшетом становится гораздо удобнее.