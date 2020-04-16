Невероятно дорогая Apple Magic Keyboard для iPad Pro уже доступна для покупки

Самый дорогой фирменный аксессуар для iPad Pro теперь доступен для покупки. Новая клавиатура Magic Keyboard действительно содержит ряд улучшений относительно предыдущей версии, но заплатить за нее придется немало.

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Клавиатура-обложка Apple Magic Keyboard для iPad Pro наконец поступила в продажу. Стоимость этого аксессуара очень неслабая: $299 за версию для 11-дюймовой модели и $349 за вариант для 12.9-дюймовой. Новая клавиатура приедет первым покупателям уже через 1-2 недели. Между тем, изменения относительно предыдущей Smart Keyboard Folio действительно есть.

Больше всего изменилась сама клавиатура, которая теперь имеет островную раскладку (как в ноутбуках) и содержит ножничный механизм клавиш вместо butterfly. Подсветка клавиш есть, а еще здесь впервые для iPad появился тачпад. Аксессуар также имеет специальный двусторонний порт USB Type-C, который позволит заряжать подключенный iPad Pro во время работы.

Чтобы вместить новую клавиатуру и тачпад в те же габариты, что и у Smart Keyboard Folio, Apple пришлось создать специальный механизм, который удерживает iPad в заданном положении. Вне всяких сомнений, именно из-за него цена аксессуара оказалась такой высокой. Есть в новинке и плюсы: с Magic Keyboard iPad Pro выглядит более свежо и футуристично. Кроме того, конструкция клавиатуры действительно продуманная и работать с планшетом становится гораздо удобнее.