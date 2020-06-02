Apple подумывает вложить 330 миллионов долларов в производство microLED дисплеев для будущих iPhone и MacBook
В Сети уже довольно давно обсуждается слух о том, что Apple собирается перейти на microLED дисплеи (также известны как micro-LED и mLED) в будущих iPhone, iPad и MacBook Pro. Еще одним подтверждением тому стала новость о том, что купертиновцы планируют вложить 330 миллионов долларов в производство microLED на фабрике, что расположена на севере Тайваня.
Инвестицию получит совместное предприятие компаний AU Optronics и Epistar, обе из которых лидируют в данной индустрии. Epistar является крупнейшим производителем светодиодной продукции, в то время как AU Optronics занимают лидирующую позицию по выпуску LCD панелей.
Благодаря кооперации таких компаний в будущем мы с вами вполне можем увидеть microLED дисплеи у iPhone, iPad, MacBook и даже Apple Watch. Многие надеются, что следующее поколение 16-дюймового MacBook Pro получит microLED дисплей, но пока что подтверждений тому нет. Тем не менее, даже для Apple 330 миллионов являются весомым вкладом, потому использование инновационной технологии в будущих продуктах вполне вероятно.
На самом деле, у microLED есть серьезные преимущества, которые могут быть выгодны производителям техники, в том числе Apple: они предлагают все преимущества OLED, но лишены недостатков упомянутой технологии. К примеру, microLED дисплеи обещают быть намного ярче OLED и при этом не будут страдать от выгорания.
Пока что о появлении данной типа дисплеев в коммерческих устройствах говорить рано, потому остается лишь ждать позитивных новостей с технологического фронта в будущем.