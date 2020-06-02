Notebookcheck

Apple подумывает вложить 330 миллионов долларов в производство microLED дисплеев для будущих iPhone и MacBook

OLED дисплеи скоро получат конкурентов в лице microLED (Изображение из обзора Notebookcheck)
OLED дисплеи скоро получат конкурентов в лице microLED (Изображение из обзора Notebookcheck)
Apple рассматривает возможность вложения 330 миллионов долларов в производство microLED дисплеев на фабрике в Тайване. Инвестиции должно получить совместное предприятие Epistar и AU Optronics. Все это может привести к появлению microLED дисплеев в будущих iPhone, iPad, Apple Watch и MacBook Pro.
Sam Medley | 02/06/2020
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В Сети уже довольно давно обсуждается слух о том, что Apple собирается перейти на microLED дисплеи (также известны как micro-LED и mLED) в будущих iPhone, iPad и MacBook Pro. Еще одним подтверждением тому стала новость о том, что купертиновцы планируют вложить 330 миллионов долларов в производство microLED на фабрике, что расположена на севере Тайваня.

Инвестицию получит совместное предприятие компаний AU Optronics и Epistar, обе из которых лидируют в данной индустрии. Epistar является крупнейшим производителем светодиодной продукции, в то время как AU Optronics занимают лидирующую позицию по выпуску LCD панелей.

Благодаря кооперации таких компаний в будущем мы с вами вполне можем увидеть microLED дисплеи у iPhone, iPad, MacBook и даже Apple Watch. Многие надеются, что следующее поколение 16-дюймового MacBook Pro получит microLED дисплей, но пока что подтверждений тому нет. Тем не менее, даже для Apple 330 миллионов являются весомым вкладом, потому использование инновационной технологии в будущих продуктах вполне вероятно.

На самом деле, у microLED есть серьезные преимущества, которые могут быть выгодны производителям техники, в том числе Apple: они предлагают все преимущества OLED, но лишены недостатков упомянутой технологии. К примеру, microLED дисплеи обещают быть намного ярче OLED и при этом не будут страдать от выгорания.

Пока что о появлении данной типа дисплеев в коммерческих устройствах говорить рано, потому остается лишь ждать позитивных новостей с технологического фронта в будущем.

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Sam Medley, 2020-06- 2 (Update: 2020-06- 2)
Sam Medley
Editor of the original article: Sam Medley - Review Editor - @samuel_medley

 