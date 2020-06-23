50-ваттная видеокарта AMD Radeon Pro 5600M в MacBook Pro 16 по игровой производительности эквивалентна 80-ваттной мобильной Nvidia RTX 2060

Видеокарта AMD Radeon Pro 5600M, судя по всему, станет отличным вариантом для владельцев MacBook Pro, которые также любят играть - узнать это удалось благодаря видео с YouTube-канала Max Tech. Оказалось, что производительность данного ускорителя аналогична полновесной мобильной Nvidia RTX 2060 в игре Fortnite and Call of Duty: Warzone - отличный вариант, если вам не жалко выбросить лишние $700.

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Совсем недавно в магазине Apple появилась конфигурация 16-дюймового MacBook Pro с видеокартой AMD Radeon Pro 5600M, которая стоит на $700 дороже обычной версии. Несмотря на солидную доплату, теперь вы видим, что деньги не будут пущены на ветер. Автор YouTube-канала Max Tech смог протестировать 16-дюймовый MacBook Pro в играх и результаты оказались довольно впечатляющими.

Блогер установил на ноутбук Windows 10 через Bootcamp и использовал стандартные драйвера, после чего протестировал Radeon Pro 5600M в синтетических бенчмарках. Кстати, тестировалась конфигурация с Core i9 (2.8 ГГц) и 32 ГБ ОЗУ. По предварительным бенчмаркам, Radeon Pro 5600M превосходила Radeon Pro 5500M в Geekbench 5 Metal почти на 50%. Теперь же мы можем взглянуть и на игровые тесты Radeon Pro 5600M.

Автор канала для начала запустил Fortnite на macOS в разрешении 3K и авто-настройкой качества графики. В таком состоянии система выдавала довольно стабильные 88 к/с со случайными ускорениями до 100 к/с. В то же время, на Windows 10 при родном разрешении и при максимальных настройках качества графики, частота снизилась до дерганных 33 к/с. Снизив настройки до Высоких и снизив 3D Resolution до 100%, удалось достичь чуть более 50 к/с. Снизив 3D resolution до 1080p (36%) в игре наблюдались уже 144 к/с при максимальных настройках качества.

Radeon Pro 5600M также показала отличную производительность в Call of Duty: Warzone. Частота кадров в игре варьировалась от 100 до 140 к/с при разрешении рендеринга в 60% от исходного (1843 x 1152 пикселей, PPI выше, чем у FHD). По факту, такие же результаты показывает полновесная мобильная RTX 2060, что впечатляет при уровне TDP в 50 Вт. При повышении разрешения до 1440p (2427 x 1517 пикселей) на максимальных настройках графики система выдавала в среднем 60 к/с. Даже в родном разрешении на минимальных настройках Radeon Pro 5600M способна выдать 70 к/с.

Одним словом, игровая производительность впечатляет, как для MacBook Pro. Единственный нюанс заключается в цене: конфигурация с Radeon Pro 5600M стоит больше $3000. За такие деньги, пожалуй, лучше все же купить нормальный игровой ноутбук, который, к тому же, будет еще мощнее.

Тем не менее, для любителей экосистемы Apple конфигурация с новой дискретной видеокартой может быть интересным вариантом: теперь игровую мощь можно получить в тонком корпусе, а внешнюю видеокарту приобретать не придется.

Ссылку на тестирование Radeon Pro 5600M на канале Max Tech мы привели ниже.