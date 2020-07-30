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Производство видеокарт Nvidia GeForce Ampere стартует в августе: RTX 3080 Ti может попасть в руки первых владельцев раньше PlayStation 5 и Xbox Series X

Проверенные источники говорят, что RTX 3080 Ti поступи в производство уже в августе (Изображение: NVIDIA)
Проверенные источники говорят, что RTX 3080 Ti поступи в производство уже в августе (Изображение: NVIDIA)
Некоторые источники утверждают, что Nvidia начнет производство видеокарт GeForce RTX “Ampere” уже в конце августа - то есть, менее чем через месяц. Соответственно, такие модели как GeForce RTX 3080 Ti мы можем увидеть уже в сентябре или октябре. Эта информация становится еще интереснее если вспомнить, что дата релиза новых видеокарт RDNA2 Big Navi от главных конкурентов - AMD - пока неизвестна.
Arjun Krishna Lal,
компьютеры игры Geforce AMD

Проверенные источники ресурса Hardware Times утверждают, что Nvidia начнет производство видеокарт GeForce RTX Ampere уже в конце августа. То есть, чипы GeForce RTX 3080 и RTX 3080 Ti могут поступить к производителям уже в сентябре.

Это хорошие новости для всех, кто ждет выход потребительских видеокарт Ampere - не бумажный релиз, а полноценный выход с появлением на полках магазинов. Предварительные данные говорят о том, что Ampere GeForce RTX 3080 Ti будет на 40% опережать GeForce RTX 2080 Ti, а значит 4K-гейминг с высокой частотой кадров может наконец стать реальностью.

Более того, если все пойдет по намеченному плану, то покупатели смогут получить свежие видеокарты Nvidia раньше приставок PlayStation 5 и Xbox Series X. В то же время, довольно интересно выглядит тот факт, что о сроках релиза AMD Big Navi - главных конкурентов Nvidia - пока неизвестно ничего. Пока что есть только слухи, утверждающие, что выход Big Navi намечен на октябрь-ноябрь, а значит у Ampere есть преимущество в 1-2 месяца присутствия на рынке. 

Источник(и)

Hardware Times

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Arjun Krishna Lal, 2020-07-30 (Update: 2020-07-30)
Arjun Krishna Lal
Editor of the original article: Arjun Krishna Lal - News Editor

 