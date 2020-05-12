В Сеть попали подробные характеристики и результаты тестов видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

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До официального анонса видеокарт Nvidia RTX 3000 на архитектуре Ampere осталось совсем немного. Утечки о Ampere уже появлялись в информационном пространстве, но все они меркнут по сравнению с тем, что представил сегодня на суд общественности автор YouTube-канала Moore’s Law is Dead в своем новом видео. Впервые за все время нам показали подробные характеристики RTX 3080 Ti, а также сравнение производительности с моделями на архитектуре Turing и даже некоторые данные о будущих ускорителях AMD RDNA2 (и их сравнение с Ampere).



Пока что данные есть только относительно референсных образцов Founder Edition RTX 3080 Ti - модель будет обладать системой охлаждения с тремя вентиляторами и упрощенным дизайном. Топовый чип GA102 будет производится по 7-нм техпроцессу EUV на мощностях TSMC, потому энергопотребление должно быть ниже, чем у моделей Turing - вероятно у флагмана будет всего два восьмипиновых коннектора питания вместо трех. Тем не менее, автор видео утверждает, что позже другие производители могут выпустить версии с третьим коннектором, который обеспечит улучшенный разгонный потенциал. Как и ожидалось, все видеокарты с архитектурой Ampere получат поддержку PCIe 4.0 X16, а RTX 3080 Ti получит 3 разъема DisplayPort 2.0 и HDMI 2.1 с поддержкой разрешений вплоть до 10K. Кроме того, на самой видеокарте появится порт USB Type-C.



К сожалению, точное количество ядер, размеры кристаллов и объемы памяти у моделей Ampere пока неизвестны. Тем не менее, большая часть характеристик GA102 (RTX 3080 Ti) автором канала была приведена. Флагманский ускоритель получит 5376 CUDA-ядер и 220-230 Вт TGP. Максимальная частота ГП в разгоне будет достигать 2.2 ГГц, в результате чего общая вычислительная мощность составит 21 TFLOPS. У топовых моделей будет установлена высокоскоростная 18-Гбит видеопамять GDDR6, что приведет к увеличению пропускной способности памяти на 40.3% в сравнении с RTX 2080 Ti.



Примерный прирост по производительности относительно Turing варьируется от 40% до 70% в разрешении 4K, в результате чего текущая RTX 2080 Ti, вероятно, будет аналогична RTX 3060. Даже при 10% росте IPC (количество исполняемых инструкций на такт) средний прирост производительности у каждой из моделей должен составить 50%, хотя в играх с плохой оптимизацией этот показатель может снизиться до 40%; в то же время, в играх с оптимизациями от Nvidia производительность может вырасти вплоть до 70%. Автор канала утверждает, что чипы GA103 и GA104 (RTX 3070 и 3060 соответственно) смогут разгоняться до 2.5 ГГц, но в 1080p и 1440p разрешении могут упираться в возможности процессора.



Если говорить о трассировке лучей, то RT-ядра у моделей Ampere смогут обрабатывать необходимые операции в 4 раза быстрее, чем соответствующие ядра у Turing. Тем не менее, не факт, что количество ядер возрастет. Особенность заключается в другом - RT-ядра будут у всех представителей Ampere (включая MX550), а значит они будут производительнее моделей Turing при включенной трассировке лучей; у новинок также увеличена кэш-память второго уровня и в два раза больше тензорных ядер. В качестве примера приводится GA102, который в 4-5 раз превосходит Titan RTX в Minecraft RTX.



Среди других возможностей Ampere указывается DLSS 3.0, NVCache, Tensor Memory Compression и улучшенная технология RTX Voice, а также движок NVENC 7 поколения (ускорение [email protected] для кодеков H264 и H265). Технология DLSS 3.0 обеспечит прирост кадровой частоты, а также упростит процедуру имплементации для игр; NVCache позволит задействовать системную память и SSD для ускорения загрузки игр. Tensor Memory Compression позволит видеокартам с 12 ГБ симулировать модели с 16 ГБ при минимальной потере пропускной способности самой видеопамяти.



Что же до сроков появления Ampere: предпродажные образцы появятся в мае, в то время как потребительские игровые видеокарты прибудут к сентябрю 2020. То есть, у AMD есть небольшое преимущество - их видеокарты RDNA2 выйдут чуть раньше.



Кстати говоря, в видео есть информация и о производительности моделей RDNA2. Автор канала утверждает, что ранние образцы видеокарт Big Navi всего на 10% превосходят RTX 2080 Ti, но частоты у них при этом были как у ноутбучных моделей. То есть, вполне вероятно, что при нормальных частотах RDNA2 сможет сравниться с Ampere. Такое положение дел вполне может заставить Nvidia ускорить запуск основанной на архитектуре Ampere флагманской видеокарты-наследницы Titan RTX, чтобы застолбить за собой лидерство. Тем не менее, архитектура RDNA 2 также будет эффективной в задачах машинного обучения, конкурируя еще и со специализированными решениями Nvidia для подобных вычислений.



В конце видео его автор высказывает мнение о том, что 2020 будет невероятно насыщенным в плане конкуренции и к концу года мы вполне можем увидеть с обеих сторон применение агрессивной ценовой политики в надежде завоевать рынок.