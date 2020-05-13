Nvidia тизерит "самую большую в мире видеокарту" за день до GTC 2020

В Nvidia решили устроить хайп вокруг GTC 2020 с помощью видео-тизера, в котором глава компании буквально достает свежие видеокарты из печи. Продемонстрированная система названа "самой большой в мире видеокартой" и является первой представительницей архитектуры Ampere.

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В Nvidia решили сделать небольшой тизер "самой большой в мире видеокарты" до ее официального анонса на GTC 2020, который должен состоятся в онлайн-формате. Если говорить точнее, то соответствующее видео должно появиться на YouTube 14 мая в 16:00 по Москве. Рассказывать об архитектуре Ampere будет исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang).

В небольшом тизере опубликованном сегодня, Хуанг в буквальном смысле слова достает из печи свежие видеокарты, добавив что "пришлось подождать, пока они приготовятся". Вероятно, на видео показаны ускорители DGX A100, которые появились в утечке месяцем ранее. На ресурсе Videocardz говорят, что на видео показано не что иное, как "восемь вычислительных процессоров Tesla A100".