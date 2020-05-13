Nvidia тизерит "самую большую в мире видеокарту" за день до GTC 2020
В Nvidia решили сделать небольшой тизер "самой большой в мире видеокарты" до ее официального анонса на GTC 2020, который должен состоятся в онлайн-формате. Если говорить точнее, то соответствующее видео должно появиться на YouTube 14 мая в 16:00 по Москве. Рассказывать об архитектуре Ampere будет исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang).
В небольшом тизере опубликованном сегодня, Хуанг в буквальном смысле слова достает из печи свежие видеокарты, добавив что "пришлось подождать, пока они приготовятся". Вероятно, на видео показаны ускорители DGX A100, которые появились в утечке месяцем ранее. На ресурсе Videocardz говорят, что на видео показано не что иное, как "восемь вычислительных процессоров Tesla A100".
Ускорители DGX A100 основаны на чипах GA100, которые являются самыми первыми представителями архитектуры Ampere. Ожидается, что у данных чипов будет по 8192 CUDA-ядер, а использоваться они будут в рабочих станциях и системах глубокого обучения. Если верить информации из других утечек, потребительские видеокарты на архитектуре Ampere Nvidia представит только через пару месяцев. Ну а пока этого еще не произошло, можете посмотреть на самый странный в мире тизер продуктов.