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Глава Nvidia представил унифицированную 7-нм архитектуру видеокарт Ampere на GTC 2020, но ничего не рассказал о игровых моделях RTX 3000

A100 - это самый большой 7-нм чип на сегодняшний день (Изображение: Nvidia)
A100 - это самый большой 7-нм чип на сегодняшний день (Изображение: Nvidia)
В отличие от Turing и всех предыдущих поколений, микроархитектура Ampere была унифицирована и будет использоваться как в HPC-видеокартах, вроде новопредставленной A100, так и в потребительских моделях GeForce и Quadro. Вполне естественно, в потребительских продуктах характеристики будут урезанными, но по словам главы Nvidia, новая микроахитектура принесет громадный скачек возможностей на всех платформах.
Bogdan Solca | 15/05/2020
компьютеры игры Geforce

Все ожидали, что Дженсен Хуанг (Jensen Huang) на вчерашней онлайн-трансляции GTC 2020 представит в том числе и новые игровые видеокарты GeForce RTX 3000 на архитектуре Ampere. Жаль, но глава Nvidia ни словом не обмолвился об игровых ускорителях, упомянув лишь, что микроархитектура Ampere будет использоваться во всех будущих продуктах компании. То есть, игровые модели GeForce и профессиональные ускорители Quadro будут основаны на той же архитектуре, что и высокопроизводительные HPC-укорители A100, которым и уделили внимание во время презентации. Вполне естественно, потребительские продукты в плане характеристик получат некий даунгрейд, но если верить Дженсену, новая архитектура обеспечит огромный скачок производительности и возможностей во всех продуктах и сериях.

Новая видеокарта A100 включает 54 миллиарда транзисторов, которые размещены по инновационной технологии CoWoS, благодаря которой память HBM2 размещается на одном субстрате с чипом, в результате чего пропускная способность буфера повышается до 1.6 ТБ/с. В новом чипе производитель реализовал улучшенные тензорные ядра, которые теперь работают с новым типом данных (Tensor Float 32/TF32 вместо FP32). Помимо нового дизайна Multi-instance GPU (MIG), чип A100 характеризуется в семь раз большей вычислительной способностью, чем предыдущие V100. Nvidia будет предлагать восемь ускорителей A100, скомбинированных в единую платформу DGX A100, которая будет выдавать вычислительную мощность до 5 петафлопс в пике при стоимости в $200 000.

И пусть пока характеристики игровых видеокарт с архитектурой Ampere остаются в тайне, в посте с подробным анализом новой микроархитектуры упоминается, что все будущие ускорители получат интеграцию шины NVLink, а также поддержку PCIe Gen 4. Вероятно, в Nvidia решили дождаться, пока AMD анонсирует игровые видеокарты RDNA2 (что должно произойти в третьем квартале 2020) и потом резко обломать все малину конкурентам, представив топовые модели RTX 3000.

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Bogdan Solca, 2020-05-15 (Update: 2020-05-15)
Bogdan Solca
Editor of the original article: Bogdan Solca - News Editor

 