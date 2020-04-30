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Слухи | Архитектура NVIDIA Ampere: RTX 3080 Ti, 16 ГБ видеопамяти, до 8192 CUDA-ядер

Если верить утечкам, то RTX 3080 Ti - настоящий зверь (Изображение: NVIDIA на Wccftech)
Если верить утечкам, то RTX 3080 Ti - настоящий зверь (Изображение: NVIDIA на Wccftech)
Предполагаемые спецификации RTX 3080 Ti, что появились в Сети, делают ее самой производительной из существующих ныне видеокарт. Подробности о RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060 также выглядят многообещающе.
Alex Alderson | 30/04/2020
Geforce игры компьютеры слухи

Утечка, размещенная на ресурсе China Times запустила целую волну слухов в Интернете. Мало того, что там прямым текстом сообщается о том, что AIB-партнеры NVIDIA срочно ликвидируют остатки текущих видеокарт на складах, так еще и приводятся характеристики будущих ускорителей серии RTX 30.

В сущности, China Times подтверждают наши предположения о появлении RTX 3070 и RTX 3080 уже в третьем квартале 2020. Далее, на перенесенной Computex 2020 дебютирует RTX 3080 Ti (четвертый квартал 2020), а RTX 3060 появится только к началу 2021.

Как можно видеть на скриншоте ниже, предполагаемые характеристики ускорителей на архитектуре Ampere поражают воображение. Если верить приведенной информации, у RTX 3080 Ti будет 8192 CUDA-ядер, а также 256 RT- и 1024 тензорных ядра, а частота ГП составит 1750 МГц.

Предполагаемые характеристики RTX 3080 также выглядят весьма и весьма недурно.  

По информации ресурса, чипы Ampere будут производится по 7-нм техпроцессу, но все другие утечки не подтверждают эти данные. Кроме того, несколько скептично мы склонны относится и графику выхода будущих видеокарт - уж слишком он странный.

(Изображение: China Times)

Источник(и)

China Times на Videocardz, @jisakuhibi, Guru3D и @chiakokhua

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 04 > Архитектура NVIDIA Ampere: RTX 3080 Ti, 16 ГБ видеопамяти, до 8192 CUDA-ядер
Alex Alderson, 2020-04-30 (Update: 2020-04-30)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 