Предполагаемые спецификации RTX 3080 Ti, что появились в Сети, делают ее самой производительной из существующих ныне видеокарт. Подробности о RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060 также выглядят многообещающе.

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Утечка, размещенная на ресурсе China Times запустила целую волну слухов в Интернете. Мало того, что там прямым текстом сообщается о том, что AIB-партнеры NVIDIA срочно ликвидируют остатки текущих видеокарт на складах, так еще и приводятся характеристики будущих ускорителей серии RTX 30.

В сущности, China Times подтверждают наши предположения о появлении RTX 3070 и RTX 3080 уже в третьем квартале 2020. Далее, на перенесенной Computex 2020 дебютирует RTX 3080 Ti (четвертый квартал 2020), а RTX 3060 появится только к началу 2021.

Как можно видеть на скриншоте ниже, предполагаемые характеристики ускорителей на архитектуре Ampere поражают воображение. Если верить приведенной информации, у RTX 3080 Ti будет 8192 CUDA-ядер, а также 256 RT- и 1024 тензорных ядра, а частота ГП составит 1750 МГц.

Предполагаемые характеристики RTX 3080 также выглядят весьма и весьма недурно.