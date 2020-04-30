Слухи | Архитектура NVIDIA Ampere: RTX 3080 Ti, 16 ГБ видеопамяти, до 8192 CUDA-ядер
Утечка, размещенная на ресурсе China Times запустила целую волну слухов в Интернете. Мало того, что там прямым текстом сообщается о том, что AIB-партнеры NVIDIA срочно ликвидируют остатки текущих видеокарт на складах, так еще и приводятся характеристики будущих ускорителей серии RTX 30.
В сущности, China Times подтверждают наши предположения о появлении RTX 3070 и RTX 3080 уже в третьем квартале 2020. Далее, на перенесенной Computex 2020 дебютирует RTX 3080 Ti (четвертый квартал 2020), а RTX 3060 появится только к началу 2021.
Как можно видеть на скриншоте ниже, предполагаемые характеристики ускорителей на архитектуре Ampere поражают воображение. Если верить приведенной информации, у RTX 3080 Ti будет 8192 CUDA-ядер, а также 256 RT- и 1024 тензорных ядра, а частота ГП составит 1750 МГц.
Предполагаемые характеристики RTX 3080 также выглядят весьма и весьма недурно.
По информации ресурса, чипы Ampere будут производится по 7-нм техпроцессу, но все другие утечки не подтверждают эти данные. Кроме того, несколько скептично мы склонны относится и графику выхода будущих видеокарт - уж слишком он странный.