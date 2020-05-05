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Новый стандарт DisplayPort предусматривает интеграцию USB 4.0 Type-C и поддерживает вывод 16K-видео

DP Alt Mode v.2 - еще одно применение пора USB Type-C (Изображение: VESA)
DP Alt Mode v.2 - еще одно применение пора USB Type-C (Изображение: VESA)
Ассоциация VESA выпустила новую спецификацию DisplayPort (DP) Alt Mode 2.0. Новый видеовыход позволит подключать через USB Type-C дисплеи в режиме вплоть до 16K/60 Гц, а также будет совместим с USB 4, который обладает пропускной способностью до 80 Гбит\с.
Deirdre O Donnell | 05/05/2020
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Ассоциация VESA представила новую спецификацию DisplayPort (DP) Alternate Mode (или сокращенно Alt Mode) для портов USB Type-C. То есть, теперь через данный разъем можно выводить видео по стандарту DP 2.0 с пропускной способностью 80 Гбит/с (4 линии).

Сообщается также, что новый стандарт полностью совместим с будущим USB4 (здесь применяется идентичное кодирование каналов 128b/132b) и также использует 4 линии с поддержкой полного дуплекса; в то же время, DP Alt Mode v2.0 использует несколько иную схему, где видеопоток пускается по двум однонаправленным линиям.

Таким образом, максимальная пропускная способность такого вывода составляет 77.37 Гбит/с, чего достаточно для отображения картинки в разрешении 15360×8460 (16K) с частотой 60 Гц с использованием компрессии. Без компрессии (что более актуально для наших времен) возможен вывод 8K с частотой 60 Гц и HDR, либо 4K с частотой 144 Гц.

В VESA утверждают, что новый стандарт в будщем станет частью USB 4 и будет использоваться в устройствах дополненной и расширенной реальности.

Источник(и)

VESA, AnandTech

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Deirdre O Donnell, 2020-05- 5 (Update: 2020-05- 5)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor

 