Новая утечка: обнаружились две конфигурации Tiger Lake U – 2.2 ГГц и 2.7 ГГц; прирост производительности процессора потребует новых решений по охлаждению
Инсайдер @_rogame недавно опубликовал в Твиттере очередные результаты с 3DMark Timespy, принадлежащие платформе Tiger Lake U, точнее двум ее образцам с разными тактовыми частотами. Две различные записи зафиксировали процессор Tiger Lake U с частотами 2.2 ГГц и 2.7 ГГц соответственно. В итоге, 2.2-ГГц конфигурация набрала 3367 баллов в тесте Time Spy, а 2.7-ГГц – 4076 баллов.
Кстати, по результатам также можно сделать вывод о почти линейном росте производительности: увеличение тактовой частоты на 23% увеличивает производительность на 21%. Это признак появления узкого места в сфере теплоотвода/энергопотребления.
Пока что Intel не подтвердила эту информацию, однако конфигурации с частотами 2.2 ГГц и 2.7 ГГц наверняка получат разные решения по охлаждению системы. Только вот для потенциальных покупателей ноутбуков с Tiger Lake U это плохая новость, т.к. будут встречаться процессоры той же модели с производительностью на 20% ниже, чем у их собратьев.
Кстати, ранее на этой неделе обнаружились результаты Tiger Lake U в тесте Timespy для процессора (4400 баллов) и для видеокарты (1300). Они значительно больше, чем у Ryzen 7 3780U. Также эти результаты выше тех, что были обнаружены инсайдером @rogame сегодня.
Таким образом, сегодня нам на глаза, по-видимому, попался вариант Tiger Lake U с более низкой производительностью. Пока что этот процессор по производительности обходит Ryzen 7 3780U, однако в тесте видеокарты Tiger Lake U, наоборот, немного отстает от соперника.