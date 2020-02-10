Новая утечка: обнаружились две конфигурации Tiger Lake U – 2.2 ГГц и 2.7 ГГц; прирост производительности процессора потребует новых решений по охлаждению

Результаты Timespy, появившиеся в Сети, подтвердили существование Tiger Lake U начального уровня. С оглядкой на разницу между 2.2-ГГц и 2.7-ГГц процессорами логично предположить, что система охлаждения может либо оптимизировать производительность, либо зарубить ее на корню.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS NSFW

Инсайдер @_rogame недавно опубликовал в Твиттере очередные результаты с 3DMark Timespy, принадлежащие платформе Tiger Lake U, точнее двум ее образцам с разными тактовыми частотами. Две различные записи зафиксировали процессор Tiger Lake U с частотами 2.2 ГГц и 2.7 ГГц соответственно. В итоге, 2.2-ГГц конфигурация набрала 3367 баллов в тесте Time Spy, а 2.7-ГГц – 4076 баллов.

Кстати, по результатам также можно сделать вывод о почти линейном росте производительности: увеличение тактовой частоты на 23% увеличивает производительность на 21%. Это признак появления узкого места в сфере теплоотвода/энергопотребления.

Пока что Intel не подтвердила эту информацию, однако конфигурации с частотами 2.2 ГГц и 2.7 ГГц наверняка получат разные решения по охлаждению системы. Только вот для потенциальных покупателей ноутбуков с Tiger Lake U это плохая новость, т.к. будут встречаться процессоры той же модели с производительностью на 20% ниже, чем у их собратьев.

Кстати, ранее на этой неделе обнаружились результаты Tiger Lake U в тесте Timespy для процессора (4400 баллов) и для видеокарты (1300). Они значительно больше, чем у Ryzen 7 3780U. Также эти результаты выше тех, что были обнаружены инсайдером @rogame сегодня.

Таким образом, сегодня нам на глаза, по-видимому, попался вариант Tiger Lake U с более низкой производительностью. Пока что этот процессор по производительности обходит Ryzen 7 3780U, однако в тесте видеокарты Tiger Lake U, наоборот, немного отстает от соперника.