В Сеть попала информация о готовящихся к выпуску графических процессорах Ampere от NVIDIA, и, похоже, что они выйдут уже в этом году. В частности, стали известны некоторые аппаратные характеристики двух видеокарт Ampere – GA103 и GA104, которые могут получить называния RTX 3080 и RTX 3070 соответственно. Похоже, что GA103 имеет значительно большее число ядер CUDA и пропускную способность памяти по сравнению с RTX 2080 Super. Утечка также указывает на существование GA102 RTX 3080 Ti, который может оказаться настоящим монстром на рынке карт.

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Ожидается, что NVIDIA выпустит новые графические процессоры на архитектуре Ampere в конце этого года, а, возможно, даже в марте, во время GTC 2020. Большая часть сведений о семействе NVIDIA Ampere носят спекулятивный характер, однако китайский сайт MyDrivers сообщил кое-что интересное: ресурс поведал о существовании двух графических процессоров Ampere – GA103 и GA104.

Поговаривают, что GA103, который при выпуске станет «RTX 3080», оснащен 3840 ядрами CUDA, 60 потоковыми мультипроцессорами, 320-битной шиной памяти и 10/20 ГБ видеопамяти GDDR6. В то же время GA104 получит 3072 ядра CUDA, 48 потоковых мультипроцессора, 256-битную шину памяти и 8/16 ГБ GDDR6 видеопамяти. Поколение Ampere будет поддерживать PCIe Gen4 и создаваться по 7-нм техпроцессу, скорее всего, компанией TSMC, хотя есть сведения о том, что Samsung также предлагает отличные решения по гораздо более низким ценам.

Теперь, когда нам известны все вышеперечисленные утечки, пришло время критически проанализировать их. Упоминание о GA103 само по себе интересно тем, что мы, вероятно, впервые увидели формат имени xx3. Это указывает на то, что в ближайшем будущем может появиться еще более мощный GA102, который вполне может стать новым RTX 3080 Ti, а потом и новым Titan RTX. Исходя из приведенных характеристик, похоже, что RTX 3080 (GA103) – это гораздо более серьезное обновление по сравнению с линейкой Super: RTX 2080 Super имеет всего 3072 ядра CUDA. В списке характеристик новинки также можно увидеть более высокие тактовые частоты и повышенную энергоэффективность благодаря переходу на 7-нм техпроцесс, что сделает RTX 3080 весьма заманчивым предложением.

Утечка указывает, что GA103 получит 10/20 ГБ оперативной памяти GDDR6. По всей вероятности, потребительские версии будут оснащены 10 ГБ ОЗУ, тогда как 20 ГБ – это вариант сугубо для профессиональной линейки Quadro, учитывая слухи о нехватке DRAM-памяти. При этом NVIDIA, на свое усмотрение, все еще может поместить 20 ГБ ОЗУ в потребительскую версию видеокарты. Кстати, если предположить, что скорость памяти составляет не менее 16 Гбит/с, то GA103 будет иметь пропускную способность памяти 640 ГБ/с – это в разы больше, чем RTX 2080 Super с ее 448 ГБ/с.

RTX 3070 (GA104), похоже, заместит RTX 2080 Super, получив примерно те же характеристики, но, вероятно, большую пропускную способность памяти – до 512 ГБ/с. Но, что еще важнее, данное сообщение указывает на то, что RTX 3080 Ti вполне может превратиться в непревзойденный флагман. Известно, что Ampere может предложить производительность на 50% выше, чем у Turing с улучшенным RTX и вычислительными возможностями.

Все это означает, что AMD опять может остаться позади. Что ж, подождем пока серия Big Navi будет представлена на Computex 2020, чтобы понять, что именно AMD подготовила для потребителей.