NVIDIA раскрыла подробности, касающиеся GTC 2020
NVIDIA сообщила, что в этом году выставка GTC пройдет с 23 по 26 марта 2020 года. Ее, как и в прошлом году, откроет выступление Дженсена Хуанга (Jensen Huang). На этот раз основной темой станет глубокое обучение, примеры его использования и достижения в этой отрасли на сегодняшний день.
NVIDIA сообщила, что после этого выступления, которое состоится в 14:00 в первый же день GTC 2020, последуют около 600 дополнительных сессий, на которых выступят более 1000 докладчиков. Среди них: Клэр Делоне (Claire Delaunay) – вице-президент NVIDIA по инженерным вопросам; Гил Блох (Gil Bloch) – главный архитектор Mellanox; Кристофер Дейли (Christopher Daley) – инженер HPC в Национальной лаборатории Беркли, и Сара Мохтар (Sarah Mokhtar) – вычислительный дизайнер в KPF.
Кроме того, трехдневной конференции будет предшествовать день семинаров и тренингов (22 марта 2020 года). GTC 2020 года пройдет в Университет штата Калифорния, в Сан-Хосе. NVIDIA отмечает, что скидки на бронирование билетов для данного мероприятия посвящённому «главным достижениям в области ИИ» заканчиваются 13 февраля 2020 года.