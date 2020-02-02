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NVIDIA раскрыла подробности, касающиеся GTC 2020

GTC состоится в конце марта 2020 года. (Источник: NVIDIA)
GTC состоится в конце марта 2020 года. (Источник: NVIDIA)
Технологическая конференция GTC (GPU Technology Conference) 2020 начнется 23 марта этого года. Она откроется выступлением генерального директора и основателя NVIDIA Дженсена Хуанга. Компания заявляет, что на трехдневной выставке будут присутствовать более 1000 спикеров из других организаций на более чем 600 сессиях.
Deirdre O Donnell | 02/02/2020
бизнес компьютеры Software хранение данных рабочие станции

NVIDIA сообщила, что в этом году выставка GTC пройдет с 23 по 26 марта 2020 года. Ее, как и в прошлом году, откроет выступление Дженсена Хуанга (Jensen Huang). На этот раз основной темой станет глубокое обучение, примеры его использования и достижения в этой отрасли на сегодняшний день.

NVIDIA сообщила, что после этого выступления, которое состоится в 14:00 в первый же день GTC 2020, последуют около 600 дополнительных сессий, на которых выступят более 1000 докладчиков. Среди них: Клэр Делоне (Claire Delaunay) – вице-президент NVIDIA по инженерным вопросам; Гил Блох (Gil Bloch) – главный архитектор Mellanox; Кристофер Дейли (Christopher Daley) – инженер HPC в Национальной лаборатории Беркли, и Сара Мохтар (Sarah Mokhtar) – вычислительный дизайнер в KPF.

Кроме того, трехдневной конференции будет предшествовать день семинаров и тренингов (22 марта 2020 года). GTC 2020 года пройдет в Университет штата Калифорния, в Сан-Хосе. NVIDIA отмечает, что скидки на бронирование билетов для данного мероприятия посвящённому «главным достижениям в области ИИ» заканчиваются 13 февраля 2020 года.

Источник(и)

NVIDIA

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Deirdre O Donnell, 2020-02- 2 (Update: 2020-02- 2)

 