Выставка GTC 2020 пройдет по плану, несмотря на ситуацию с коронавирусом

NVIDIA подтвердила, что ежегодная конференция GTC пройдет согласно намеченному плану, несмотря на распространение коронавируса COVID-19. Поговаривают, что именно там произойдет анонс видеокарт Ampere. В то же время компания заявляет, что на фоне ситуации с вирусом она примет все меры предосторожности.

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В контексте нескольких отменных или отложенных мероприятий NVIDIA поспешила подтвердить, что выставка GTC пройдет по графику с 23 по 26 марта в Сан-Хосе, Калифорния. Компания предприняла меры против распространения болезни, включающие в себя повсеместное использование дезинфицирующих средств.

Конференция GTC (GPU Technology Conference) превратилась в то место, где NVIDIA рассматривает проблемы искусственного интеллекта, автомобильной промышленности, куда приглашает экспертов по аналитическим данным; а вопросы, связанные с игровой индустрией, отошли на второй план. Однако в этот раз, судя по слухам, мероприятие ознаменуется дебютом архитектуры Ampere и серии видеокарт RTX 3000. Не так давно генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang), рассказывая о финансовых итогах квартала, пригласил всех принять участие в конференции GTC, пообещав: «Вы не разочаруетесь». Согласно утечкам, новая микроархитектура Ampere претерпела множество улучшений и потому может оказаться в два раза быстрее, чем Turing. Ее анонс (если таковой запланирован), скорее всего, произойдет 23 марта, во время выступления генерального директора NVIDIA, который, наверняка, выйдет на сцену в своей фирменной кожаной куртке.

С превентивными мерами, которые NVIDIA предприняла из-за коронавируса, можно ознакомиться на официальном веб-сайте компании.