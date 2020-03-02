Notebookcheck

Выставка GTC 2020 пройдет по плану, несмотря на ситуацию с коронавирусом

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг выступит 23 марта. (Источник: NVIDIA)
Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг выступит 23 марта. (Источник: NVIDIA)
NVIDIA подтвердила, что ежегодная конференция GTC пройдет согласно намеченному плану, несмотря на распространение коронавируса COVID-19. Поговаривают, что именно там произойдет анонс видеокарт Ampere. В то же время компания заявляет, что на фоне ситуации с вирусом она примет все меры предосторожности.
Jonathan Hayhurst | 02/03/2020
Geforce слухи

В контексте нескольких отменных или отложенных мероприятий NVIDIA поспешила подтвердить, что выставка GTC пройдет по графику с 23 по 26 марта в Сан-Хосе, Калифорния. Компания предприняла меры против распространения болезни, включающие в себя повсеместное использование дезинфицирующих средств.

Конференция GTC (GPU Technology Conference) превратилась в то место, где NVIDIA рассматривает проблемы искусственного интеллекта, автомобильной промышленности, куда приглашает экспертов по аналитическим данным; а вопросы, связанные с игровой индустрией, отошли на второй план. Однако в этот раз, судя по слухам, мероприятие ознаменуется дебютом архитектуры Ampere и серии видеокарт RTX 3000. Не так давно генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang), рассказывая о финансовых итогах квартала, пригласил всех принять участие в конференции GTC, пообещав: «Вы не разочаруетесь». Согласно утечкам, новая микроархитектура Ampere претерпела множество улучшений и потому может оказаться в два раза быстрее, чем Turing. Ее анонс (если таковой запланирован), скорее всего, произойдет 23 марта, во время выступления генерального директора NVIDIA, который, наверняка, выйдет на сцену в своей фирменной кожаной куртке.

С превентивными мерами, которые NVIDIA предприняла из-за коронавируса, можно ознакомиться на официальном веб-сайте компании.

NVIDIA внимательно следит за ситуацией с коронавирусом, которая постоянно меняется. Здоровье и безопасность посетителей и организаторов GTC являются нашими основными приоритетами, поэтому мы предпринимаем все необходимые меры предосторожности. GTC пройдет по плану, заинтересованность в конференции по-прежнему очень высокая.

Источник(и)

NVIDIA

Потенциальные покупатели PS5 хотят ...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 03 > Выставка GTC 2020 пройдет по плану, несмотря на ситуацию с коронавирусом
Jonathan Hayhurst, 2020-03- 2 (Update: 2020-03- 2)

 