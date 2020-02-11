NVIDIA работает над новой видеокартой серии MX на архитектуре Turing, которая дополнит MX350 - такая информация стала известна нам из собственных источников. Новый ГП будет основан на чипе TU117, который используется в GTX 1650 и фактически первым среди Turing получит поддержку PCIe Gen4. Новинка разрабатывается как конкурент встроенной видеокарты Xe DG1 в процессорах Intel Tiger Lake и, вероятно, будет выпускаться в нескольких модификациях.

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Совсем недавно нам стали известны подробности о новых видеокартах NVIDIA начального класса: GeForce MX330 и MX350. Новинки по-прежнему основаны на архитектуре Pascal, несмотря на то, что с момента анонса Turing прошло уже несколько лет. Тем не менее, наш источник утверждает, что в NVIDIA также работают над видеокартой серии MX на основе Turing, которая станет конкурентом Xe DG1 в процессорах Tiger Lake, выход которых ожидается в этом году.

Судя по полученной нами информации, производитель готовит старшую над MX350 (N17S-G5) модель, которая во внутренних документах компании именуется как N18S-G5 и официально будет представлена во второй половине 2020 года, что примерно совпадает с выходом Intel Tiger Lake. То есть, если MX330 и MX350 будут использоваться на ноутбуках с процессорами Intel Ice Lake и Comet Lake, то N18S-G5 явно составит компанию встроенной графике Xe DG1, что станет частью процессоров Tiger Lake. Ноутбуки с Intel Tiger Lake, судя по всему, будут предлагаться как с MX350, так и с N18S-G5.

Выпускаться N18S-G5 будет в двух вариантах, которые пока не имеют названий и условно отмечены как "A" и "B". Обе модификации N18S-G5 будут основаны на чипе Turing TU117, что по факту превращает обе новинки в урезанные версии GTX 1650. Ускорители будут обладать поддержкой интерфейса PCI Gen4, 64-битной шиной памяти (GDDR6) и теплопакетом в 25 Вт. Разница состоит в размере самих чипов: габариты N18S-G5-B будут насчитывать 29 x 29 мм, в то время как N18S-G5-A1 - 23 x 23 мм.

N18S-G5-A может оснащаться памятью GDDR5 (3.5 ГГц) либо GDDR6 (5 ГГц), в то время как N18S-G5-B будет работать только с GDDR6 (5 ГГц). Частота чипов и количество CUDA-ядер пока остается неизвестным, но ожидать стоит чего-то на уровне GTX 1650 Max-Q.

В таблице ниже мы собрали все данные, которые на данный момент известны нам о новом ускорителе с архитектурой Turing:

Характеристики Видеокарта MX серии 1 Видеокарта MX серии 1 Партномер N18S-G5-B-KA-A1 N18S-G5-B-KB-A1 N18S-G5-A1 Внутренний партномер TU117-655-KA-A1 TU117-655-KB-A1 TU117-650-A1 Архитектура Turing Turing Техпроцесс 12 нм 12 нм Чип GB4D-128 GB2E-64 Размер чипа 29 x 29 мм 23 x 23 мм BGA 960-ball 603-ball PCI Express Gen4 x4 Gen4 x4 Базовая частота ГП ? ? Базовая частота ГП ? ? Ядра CUDA ? ? Тип памяти 64-бит GDDR6 256Mx32 64-бит GDDR6 / GDDR5 256Mx32 / 512Mx16 для 3.5 ГГц памяти 256Mx32 для 5 ГГц памяти Частота памяти 5 ГГц 5 ГГц / 3.5 ГГц Display Port N/A N/A HDMI Port N/A N/A TDP 25 Вт 25 Вт Массовая продукция Июнь Май Официальный релиз неизвестно неизвестно

Из того что нам стало известно, N18S-G5 MX и MX350 (N17S-G5) будут доступны только с процессорами Tiger Lake. Для ноутбуков с Comet Lake и Ice Lake будут использоваться MX350 и MX330. На самом деле, выход такой видеокарты станет чем-то очень радостным, так как можно будет получить производительность GTX 1650 Max-Q в моделях начального уровня.