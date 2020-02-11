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Эксклюзив | NVIDIA планирует выпустить видеокарту MX-серии с архитектурой Turing: потенциальный соперник Intel Tiger Lake Xe DG1 с чипом уровня GTX 1650 и поддержкой PCIe Gen4

NVIDIA работает над старшим братом для MX350
NVIDIA работает над старшим братом для MX350
NVIDIA работает над новой видеокартой серии MX на архитектуре Turing, которая дополнит MX350 - такая информация стала известна нам из собственных источников. Новый ГП будет основан на чипе TU117, который используется в GTX 1650 и фактически первым среди Turing получит поддержку PCIe Gen4. Новинка разрабатывается как конкурент встроенной видеокарты Xe DG1 в процессорах Intel Tiger Lake и, вероятно, будет выпускаться в нескольких модификациях.
Vaidyanathan Subramaniam | 11/02/2020
Geforce игры Tiger Lake слухи ноутбуки

Совсем недавно нам стали известны подробности о новых видеокартах NVIDIA начального класса: GeForce MX330 и MX350. Новинки по-прежнему основаны на архитектуре Pascal, несмотря на то, что с момента анонса Turing прошло уже несколько лет. Тем не менее, наш источник утверждает, что в NVIDIA также работают над видеокартой серии MX на основе Turing, которая станет конкурентом Xe DG1 в процессорах Tiger Lake, выход которых ожидается в этом году.

Судя по полученной нами информации, производитель готовит старшую над MX350 (N17S-G5) модель, которая во внутренних документах компании именуется как N18S-G5 и официально будет представлена во второй половине 2020 года, что примерно совпадает с выходом Intel Tiger Lake. То есть, если MX330 и MX350 будут использоваться на ноутбуках с процессорами Intel Ice Lake и Comet Lake, то N18S-G5 явно составит компанию встроенной графике Xe DG1, что станет частью процессоров Tiger Lake. Ноутбуки с Intel Tiger Lake, судя по всему, будут предлагаться как с MX350, так и с N18S-G5. 

Выпускаться N18S-G5 будет в двух вариантах, которые пока не имеют названий и условно отмечены как "A" и "B". Обе модификации N18S-G5 будут основаны на чипе Turing TU117, что по факту превращает обе новинки в урезанные версии GTX 1650. Ускорители будут обладать поддержкой интерфейса PCI Gen4, 64-битной шиной памяти (GDDR6) и теплопакетом в 25 Вт. Разница состоит в размере самих чипов: габариты N18S-G5-B будут насчитывать 29 x 29 мм, в то время как N18S-G5-A1 - 23 x 23 мм.

N18S-G5-A может оснащаться памятью GDDR5 (3.5 ГГц) либо GDDR6 (5 ГГц), в то время как N18S-G5-B будет работать только с GDDR6 (5 ГГц). Частота чипов и количество CUDA-ядер пока остается неизвестным, но ожидать стоит чего-то на уровне GTX 1650 Max-Q

В таблице ниже мы собрали все данные, которые на данный момент известны нам о новом ускорителе с архитектурой Turing:

Характеристики
Видеокарта MX серии 1
Видеокарта MX серии 1
Партномер

N18S-G5-B-KA-A1

N18S-G5-B-KB-A1

N18S-G5-A1
Внутренний партномер

TU117-655-KA-A1

TU117-655-KB-A1

TU117-650-A1
Архитектура
Turing
Turing
Техпроцесс
12 нм
12 нм
Чип
GB4D-128
GB2E-64
Размер чипа
29 x 29 мм
23 x 23 мм
BGA
960-ball
603-ball
PCI Express
Gen4 x4
Gen4 x4
Базовая частота ГП
?
?
Базовая частота ГП
?
?
Ядра CUDA
?
?
Тип памяти

64-бит GDDR6

256Mx32

64-бит GDDR6 / GDDR5

256Mx32 / 512Mx16 для 3.5 ГГц памяти

256Mx32 для 5 ГГц памяти

Частота памяти
5 ГГц
5 ГГц / 3.5 ГГц
Display Port
N/A
N/A
HDMI Port
N/A
N/A
TDP
25 Вт
25 Вт
Массовая продукция
Июнь
Май
Официальный релиз
неизвестно

неизвестно

Из того что нам стало известно, N18S-G5 MX и MX350 (N17S-G5) будут доступны только с процессорами Tiger Lake. Для ноутбуков с Comet Lake и Ice Lake будут использоваться MX350 и MX330. На самом деле, выход такой видеокарты станет чем-то очень радостным, так как можно будет получить производительность GTX 1650 Max-Q в моделях начального уровня.

Сроки Модели видеокарт
Первая половина 2020
Ice Lake-U
Comet Lake-U
 MX 330 (N17S-G3)
MX 350 (N17S-G5)
Вторая половина 2020
Tiger Lake-U		 N18S-G5 (New)
MX 350 (N17S-G5)

Варианты N18S-G5-A с GDDR5 и GDDR6 поступят в массовое производство в Мае, а N18S-G5-B с GDDR6 - в Июне. Появление обеих видеокарт ожидается в ноутбуках с процессорами Intel Tiger Lake, которые начнут появляться не раньше второй половины 2020.

Источник(и)

Notebookcheck

Полные характеристики и первые бенч...
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Vaidyanathan Subramaniam, 2020-02-11 (Update: 2020-02-11)

 