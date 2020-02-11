Эксклюзив | NVIDIA планирует выпустить видеокарту MX-серии с архитектурой Turing: потенциальный соперник Intel Tiger Lake Xe DG1 с чипом уровня GTX 1650 и поддержкой PCIe Gen4
Совсем недавно нам стали известны подробности о новых видеокартах NVIDIA начального класса: GeForce MX330 и MX350. Новинки по-прежнему основаны на архитектуре Pascal, несмотря на то, что с момента анонса Turing прошло уже несколько лет. Тем не менее, наш источник утверждает, что в NVIDIA также работают над видеокартой серии MX на основе Turing, которая станет конкурентом Xe DG1 в процессорах Tiger Lake, выход которых ожидается в этом году.
Судя по полученной нами информации, производитель готовит старшую над MX350 (N17S-G5) модель, которая во внутренних документах компании именуется как N18S-G5 и официально будет представлена во второй половине 2020 года, что примерно совпадает с выходом Intel Tiger Lake. То есть, если MX330 и MX350 будут использоваться на ноутбуках с процессорами Intel Ice Lake и Comet Lake, то N18S-G5 явно составит компанию встроенной графике Xe DG1, что станет частью процессоров Tiger Lake. Ноутбуки с Intel Tiger Lake, судя по всему, будут предлагаться как с MX350, так и с N18S-G5.
Выпускаться N18S-G5 будет в двух вариантах, которые пока не имеют названий и условно отмечены как "A" и "B". Обе модификации N18S-G5 будут основаны на чипе Turing TU117, что по факту превращает обе новинки в урезанные версии GTX 1650. Ускорители будут обладать поддержкой интерфейса PCI Gen4, 64-битной шиной памяти (GDDR6) и теплопакетом в 25 Вт. Разница состоит в размере самих чипов: габариты N18S-G5-B будут насчитывать 29 x 29 мм, в то время как N18S-G5-A1 - 23 x 23 мм.
N18S-G5-A может оснащаться памятью GDDR5 (3.5 ГГц) либо GDDR6 (5 ГГц), в то время как N18S-G5-B будет работать только с GDDR6 (5 ГГц). Частота чипов и количество CUDA-ядер пока остается неизвестным, но ожидать стоит чего-то на уровне GTX 1650 Max-Q.
В таблице ниже мы собрали все данные, которые на данный момент известны нам о новом ускорителе с архитектурой Turing:
Характеристики
Видеокарта MX серии 1
Видеокарта MX серии 1
Партномер
N18S-G5-B-KA-A1
N18S-G5-B-KB-A1
N18S-G5-A1
Внутренний партномер
TU117-655-KA-A1
TU117-655-KB-A1
TU117-650-A1
Архитектура
Turing
Turing
Техпроцесс
12 нм
12 нм
Чип
GB4D-128
GB2E-64
Размер чипа
29 x 29 мм
23 x 23 мм
BGA
960-ball
603-ball
PCI Express
Gen4 x4
Gen4 x4
Базовая частота ГП
?
?
Базовая частота ГП
?
?
Ядра CUDA
?
?
Тип памяти
64-бит GDDR6
256Mx32
64-бит GDDR6 / GDDR5
256Mx32 / 512Mx16 для 3.5 ГГц памяти
256Mx32 для 5 ГГц памяти
Частота памяти
5 ГГц
5 ГГц / 3.5 ГГц
Display Port
N/A
N/A
HDMI Port
N/A
N/A
TDP
25 Вт
25 Вт
Массовая продукция
Июнь
Май
Официальный релиз
неизвестно
неизвестно
Из того что нам стало известно, N18S-G5 MX и MX350 (N17S-G5) будут доступны только с процессорами Tiger Lake. Для ноутбуков с Comet Lake и Ice Lake будут использоваться MX350 и MX330. На самом деле, выход такой видеокарты станет чем-то очень радостным, так как можно будет получить производительность GTX 1650 Max-Q в моделях начального уровня.
|Сроки
|Модели видеокарт
|Первая половина 2020
Ice Lake-U
Comet Lake-U
|MX 330 (N17S-G3)
MX 350 (N17S-G5)
|Вторая половина 2020
Tiger Lake-U
|N18S-G5 (New)
MX 350 (N17S-G5)
Варианты N18S-G5-A с GDDR5 и GDDR6 поступят в массовое производство в Мае, а N18S-G5-B с GDDR6 - в Июне. Появление обеих видеокарт ожидается в ноутбуках с процессорами Intel Tiger Lake, которые начнут появляться не раньше второй половины 2020.
Источник(и)
Notebookcheck