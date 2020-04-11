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Видеокарта NVIDIA GeForce MX450 была замечена в 3DMark: чип TU117, частота 540 МГц и 2 ГБ видеопамяти GDDR6

Новые модели GeForce MX появятся во второй половине 2020 (Изображение: NVIDIA)
Новые модели GeForce MX появятся во второй половине 2020 (Изображение: NVIDIA)
NVIDIA постепенно переводит свои мобильные видеокарты начального класса серии GeForce MX на архитектуру Turing. Совсем недавно в 3DMark появились результаты тестирования новой модели с базовой частотой 540 МГц и 2 ГБ видеопамяти GDDR6. Гостьей рейтинга вполне может оказаться GeForce MX450 на основе чипа TU117, который также используется в GTX 1650 и GTX 1650 Max-Q.
Alex Alderson | 11/04/2020
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Как уже сообщалось ранее, NVIDIA разрабатывает преемника MX350 с графическим чипом TU117. Вполне вероятно, что предполагаемая MX450 получит кодовое имя N18S-G5, а вот точное маркетинговое название модели пока неизвестно. Ранее сообщалось, что по производительности новинка будет сравнима с GTX 1650 Max-Q, а совсем недавно результаты ее тестирования наконец появились в базе данных 3DMark.

Результаты обнаружил пользователь с ником @_rogame - на приведенном им скриншоте видно, что базовая частота ГП составляет 540 МГц, что на 100 МГц выше, чем у MX350; максимальная частота не упоминается. В приведенных данных также говорится о 2 ГБ видеопамяти, что для серии GeForce MX является нормой. Как утверждает @_rogame, в видеокарте используется память GDDR6, но это не дает нам понимания о том, какой именно ее вариант был протестирован: N18S-G5-A или N18S-G5-B. Из приведенной информации также становится понятно, что пропускная способность видеопамяти составляет 10 Гбит/с.

У всех видеокарт GeForce MX на основе архитектуры Turing уровень TDP будет составлять 25 Вт, так как в NVIDIA надеются противопоставить их будущим Intel Xe DG1. Новые модели видеокарт появятся в ноутбуках с процессорами Intel Tiger Lake, которые дебютируют только во второй половине 2020 года, но точные даты релиза пока остаются неизвестными.

(Image source: 3DMark via @_rogame)

Источник(и)

@_rogame  Wccftech

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 04 > Видеокарта NVIDIA GeForce MX450 была замечена в 3DMark: чип TU117, частота 540 МГц и 2 ГБ видеопамяти GDDR6
Alex Alderson, 2020-04-11 (Update: 2020-04-11)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 