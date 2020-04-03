Nvidia GeForce RTX 2080 Super Max-Q и 2070 Super Max-Q дебютируют в обновленном Razer Blade 15

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Как и было анонсировано на CES 2020, Razer обновляет модельный ряд Blade 15. За исключением одного серьезного отличия, изменения коснулись лишь аппаратной начинки, в то время как внешность осталась нетронутой.

Давайте для начала остановимся на единственном видимом отличии новой модели. Маленькая клавиша Shift с правой стороны клавиатуры, за которую мы ругали прошлогоднюю модель, стала больше и теперь удобнее в использовании. Однако, добиться этого удалось с помощью уменьшения клавиш-стрелок. Зато, такие отличия позволят легко на глаз отличить Razer Blade 2020 года выпуска от предшественников.

Более впечатляющие изменения произошли внутри: свежая модель получила новый процессор, видеокарту и дисплей. Вместо четырехъядерного Core i7-9750H Coffee Lake-H внутри теперь установлен шестиядерный процессор Core i7-10750H (Blade 15 Base Model) или восьмиядерный Core i7-10875H (Blade 15 Advanced Model). Эти процессоры, как вы уже знаете, выступают в роли прямых конкурентов Ryzen 7 4800H, Ryzen 9 4900H и 4900HS.

Помимо того, вместо RTX 2070 Max-Q и RTX 2080 Max-Q в обновленной модели будут устанавливаться анонсированные вчера RTX 2070 Super Max-Q и RTX 2080 Super Max-Q, производительность которых может быть вплоть до 20% выше, если верить Razer. У всех моделей 2020 года будет один и тот же адаптер питания на 230 Вт, который обратно совместим с модельным рядом 2019 года. То есть, энергопотребление у новых Blade будет на уровне с предыдущими образцами, несмотря на использование свежих процессоров и Super-видеокарт.

Если говорить о дисплее, Razer отказываются от 60 Гц панелей во всех версиях Blade 15, в результате чего 144 Гц теперь есть даже в самой базовой модели. Кроме того Base Model теперь будет продаваться в конфигурации с RTX 2070 Max-Q и 4K UHD OLED DCI-P3 панелью, которая ранее была доступна для Advanced Model. Современная 300-Гц FHD панель, которая дебютировала на некоторых ноутбуках Asus и Acer теперь также есть и у Advanced Model.

Наконец, Advanced Model теперь поддерживает зарядку через USB Type-C, а значит вы можете использовать любой универсальный 20 В (65 Вт) адаптер питания USB Type-C - прямо как у ультрабуков. Конечно, с учетом мощности батарея будет заряжаться гораздо медленнее, чем от родного 230-Вт адаптера, а во время игр заряд вообще будет снижаться. Как бы там ни было, в путешествиях такая возможность очень пригодится. Жаль, что Base Model не получила поддержку зарядки через USB Type-C.

Стоимость новинок варьируется от $1600 до $2300 за Base Model и от $2600 до $3300 за Advanced Model.