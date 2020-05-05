Обновленный Razer Blade 15 с Core i7-10875H 10 поколения уже в продаже за $2600
Razer анонсировала обновленный Blade 15 2020 еще в прошлом месяце. Как и обещано, конфигурации с процессорами Intel Comet Lake-H и видеокартами Nvidia GeForce Super Max-Q готовятся к доставке своим будущим владельцам, что намечена на 25 мая.
Тем не менее, есть один нюанс: самая старшая версия модели на GeForce RTX 2080 Super Max-Q еще недоступна, а значит временно самый мощный Razer доступен с GeForce RTX 2070 Super Max-Q. Помимо видеокарты начинка будет идентичной: сердцем системы выступит Core i7-10875H, что пришел на смену Core i7-9750H.
Тем не менее, отличить обновленную модель от предыдущей легко: Razer увеличила клавишу Shift и уменьшила блок стрелок, что понравится разве что пользователям ультрабуков.
За версию на GeForce RTX 2070 Super Max-Q компания Razer просит $2600 и помимо новых процессоров и видеокарт она также будет нести на борту 300-Гц дисплей, который призван уменьшить разрывы кадров в сравнении со 144/240-Гц панелями. Прошлогодние модели на GTX 1660 Ti, RTX 2060 и RTX 2070 Max-Q подешевели на $200-300.