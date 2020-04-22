Notebookcheck

Razer Blade Stealth 2020: первый 13-дюймовый ноутбук со 120-Гц дисплеем

Razer Blade Stealth 2020: первый 13-дюймовый ультрабук со 120-Гц дисплеем
Razer Blade Stealth 2020: первый 13-дюймовый ультрабук со 120-Гц дисплеем
Razer в очередной раз обновляют свой компактный игровой ультрабук. Версия Razer Blade Stealth 2020 года выпуска сохранила корпус от предыдущей модели, но получила более производительную видеокарту и FHD дисплей с высокой частотой обновления.
Benjamin Herzig | 22/04/2020
Ultrabook ноутбуки Windows игры Geforce Ice Lake

Razer продолжает развивать свой игровой ультрабук. Последняя версия Razer Blade Stealth унаследовала лучшее от предыдущей модели (корпус) и получила новую начинку.

В качестве видеокарты по прежнему выступает Nvidia, но более производительная модель: на смену Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q пришла Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q. Производительность ее, как сообщает производитель, должна быть на 10% выше.

Роль процессора по-прежнему отведена чипу Intel семейства Ice Lake - Intel Core i7-1065G7. У предыдущей модели лимит TDP процессора составлял 15 Вт, в то время как у новой - 25 Вт. По идее, теперь чип сможет работать на более высоких частотах.

Среди изменений есть и дисплей. Теперь в ноутбуке будет устанавливаться матовая FHD (1920 x 1080) панель с частотой обновления 120 герц. В Razer утверждают, что их ноутбук является первым в мире с диагональю 13.3 дюйма и высокой частотой обновления. Помимо матового FHD дисплея будет доступен и сенсорный 4K вариант с более широким цветовым охватом и стандартной частотой обновления 60 Гц.

В продажу Razer Blade Stealth 2020 поступит в мае; FHD-версия модели стартует с $1799, а вариант с 4K будет стоить $1999.

Razer Blade Stealth FHD
Razer Blade Stealth FHD
Razer Blade Stealth FHD
Razer Blade Stealth FHD
Характеристики Razer Blade Stealth 2020
Характеристики Razer Blade Stealth 2020
 

Источник(и)

Razer

Ещё по теме

Razer переоборудовали производство для выпуска масок. (Изображение: Razer)
Razer начинает производство масок, чтобы помочь побороть пандемию COVID-19 09/04/2020
Nvidia GeForce RTX 2080 Super Max-Q и 2070 Super Max-Q дебютируют в обновленном Razer Blade 15 (Изображение: Razer)
Nvidia GeForce RTX 2080 Super Max-Q и 2070 Super Max-Q дебютируют в обновленном Razer Blade 15 03/04/2020
Мы сравнили десятки ноутбуков с одним и тем же графическим процессором GeForce MX150, Razer Blade Stealth оказался лучшим (Источник: Razer)
Ноутбук Razer Blade Stealth лидирует среди множества аналогов в вопросе производительности GeForce MX150 28/03/2020
Razer чуть изменила логотип, чтобы показать важность социальной дистанции в контексте сегодняшних событий (Источник: Razer)
Razer изменила свой логотип, чтобы подчеркнуть необходимость сохранения дистанции между людьми 22/03/2020
Обновление Razer Blade привнесет в устройства новые дисплеи и процессоры Intel 10-го поколения
CES 2020 | Вся линейка Razer Blade получит процессоры Intel 10-го поколения и новые дисплеи с частотой до 300 Гц 11/01/2020
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 04 > Razer Blade Stealth 2020: первый 13-дюймовый ноутбук со 120-Гц дисплеем
Benjamin Herzig, 2020-04-22 (Update: 2020-04-22)
Benjamin Herzig
Editor of the original article: Benjamin Herzig - Editor

 