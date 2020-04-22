Razer Blade Stealth 2020: первый 13-дюймовый ноутбук со 120-Гц дисплеем

Razer в очередной раз обновляют свой компактный игровой ультрабук. Версия Razer Blade Stealth 2020 года выпуска сохранила корпус от предыдущей модели, но получила более производительную видеокарту и FHD дисплей с высокой частотой обновления.

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Razer продолжает развивать свой игровой ультрабук. Последняя версия Razer Blade Stealth унаследовала лучшее от предыдущей модели (корпус) и получила новую начинку.

В качестве видеокарты по прежнему выступает Nvidia, но более производительная модель: на смену Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q пришла Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q. Производительность ее, как сообщает производитель, должна быть на 10% выше.

Роль процессора по-прежнему отведена чипу Intel семейства Ice Lake - Intel Core i7-1065G7. У предыдущей модели лимит TDP процессора составлял 15 Вт, в то время как у новой - 25 Вт. По идее, теперь чип сможет работать на более высоких частотах.

Среди изменений есть и дисплей. Теперь в ноутбуке будет устанавливаться матовая FHD (1920 x 1080) панель с частотой обновления 120 герц. В Razer утверждают, что их ноутбук является первым в мире с диагональю 13.3 дюйма и высокой частотой обновления. Помимо матового FHD дисплея будет доступен и сенсорный 4K вариант с более широким цветовым охватом и стандартной частотой обновления 60 Гц.

В продажу Razer Blade Stealth 2020 поступит в мае; FHD-версия модели стартует с $1799, а вариант с 4K будет стоить $1999.