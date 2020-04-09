Razer начинает производство масок, чтобы помочь побороть пандемию COVID-19

Razer теперь производит лицевые маски. Судя по всему, компания решила помочь миру бороться с эпидемией COVID-19 по настоящему, а не просто меняя логотип.

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Razer решили включиться в "игру" по спасению мира от коронавируса. Однако, если компании типа Xiaomi разрабатывают так называемые умные макси, то выпускаемые Razer - это прямой ответ на пандемию COVID-19, а не самостоятельный продукт.

На масках от Razer не будет логотипа их игрового бренда - даже того, что компания опубликовала на сайте в поддержку "тренда" самоизоляции. Согласно пресс-релизу, полностью автоматизированная линия по выпуску и упаковке масок заработает в начале мая.

Razer уже переоборудовали свои производственные линии в Китае для производства масок. Поставки первых партий начались на прошлой недели, но высокий спрос вынудил компанию открыть дополнительную производственную линию.