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Razer начинает производство масок, чтобы помочь побороть пандемию COVID-19

Razer переоборудовали производство для выпуска масок. (Изображение: Razer)
Razer переоборудовали производство для выпуска масок. (Изображение: Razer)
Razer теперь производит лицевые маски. Судя по всему, компания решила помочь миру бороться с эпидемией COVID-19 по настоящему, а не просто меняя логотип.
Alex Alderson | 09/04/2020
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Razer решили включиться в "игру" по спасению мира от коронавируса. Однако, если компании типа Xiaomi разрабатывают так называемые умные макси, то выпускаемые Razer - это прямой ответ на пандемию COVID-19, а не самостоятельный продукт.

На масках от Razer не будет логотипа их игрового бренда - даже того, что компания опубликовала на сайте в поддержку "тренда" самоизоляции. Согласно пресс-релизу, полностью автоматизированная линия по выпуску и упаковке масок заработает в начале мая.

Razer уже переоборудовали свои производственные линии в Китае для производства масок. Поставки первых партий начались на прошлой недели, но высокий спрос вынудил компанию открыть дополнительную производственную линию. 

Фабрика в Сингапуре даже получит все необходимые сертификаты для производства такой продукции. Правда, в Razer подтвердили, что будут поставлять свои маски только в Сингапур и Южную Азию.

Источник(и)

Razer

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Alex Alderson, 2020-04- 9 (Update: 2020-04- 9)

 