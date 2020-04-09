Razer начинает производство масок, чтобы помочь побороть пандемию COVID-19
Razer решили включиться в "игру" по спасению мира от коронавируса. Однако, если компании типа Xiaomi разрабатывают так называемые умные макси, то выпускаемые Razer - это прямой ответ на пандемию COVID-19, а не самостоятельный продукт.
На масках от Razer не будет логотипа их игрового бренда - даже того, что компания опубликовала на сайте в поддержку "тренда" самоизоляции. Согласно пресс-релизу, полностью автоматизированная линия по выпуску и упаковке масок заработает в начале мая.
Razer уже переоборудовали свои производственные линии в Китае для производства масок. Поставки первых партий начались на прошлой недели, но высокий спрос вынудил компанию открыть дополнительную производственную линию.
Фабрика в Сингапуре даже получит все необходимые сертификаты для производства такой продукции. Правда, в Razer подтвердили, что будут поставлять свои маски только в Сингапур и Южную Азию.