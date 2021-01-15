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CES 2021 | Razer Blade 15 стал тоньше, получил Nvidia RTX 3080 с поддержкой Advanced Optimus и 360-Гц FHD дисплей

Razer Blade 15 стал еще тоньше и мощнее (Изображение: Razer)
Razer Blade 15 стал еще тоньше и мощнее (Изображение: Razer)
Ноутбуки Razer Blade 15 и Blade Pro 2021 года выпуска сохранили дизайн, но получили серьезны апгрейд начинки: дисплеи со сверхвысокой частотой обновления и видеокарты Nvidia нового поколения
Allen Ngo, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Когда приходит время анонса обновленных процессоров Intel и видеокарт Nvidia, компания Razer всегда одной из первых выпускает обновленные модели ноутбуков. На этот раз производитель обновил модели Blade 15 и Blade Pro 17 как раз к моменту выхода свежих мобильных видеокарт Nvidia GeForce RTX 30.

Итак, несмотря на интеграцию новых видеокарт, одна из моделей линейки Blade стала еще тоньше - Blade 15 Advanced Model будет иметь корпус толщиной всего 16.99 мм. Напомним, что у модели 2020 года толщина составляла 17.8 мм. В остальном же, конструкция и дизайн Blade 15 Base Model и Blade Pro 17 2021 года выпуска не изменились.

Все обновленные модели получили улучшенные дисплеи и порты HDMI 2.1 с поддержкой 120-Гц 4K или 60-Гц 8K мониторов. Blade 15 Advanced Model теперь будет доступен с 240-Гц QHD, 360-Гц FHD и 4K OLED дисплеем, а младший Blade 15 Base Model получит 120-Гц FHD, 144-Гц FHD и 165-Гц QHD дисплеи. Примечательно то, что 165-Гц QHD oдисплей, по данным Razer, обладает полным охватом цветового пространства DCI-P3, чем ранее Base Model не мог похвастаться; 240-Гц QHD дисплей у Blade 15 Advanced Model будет обладать поддержкой G-Sync и даже Advanced Optimus - это очень хорошие новости, ведь эта технология от Nvidia задержалась на пути к покупателям. Старший 17-дюймовый Blade Pro теперь будет комплектоваться 165-Гц QHD, 360-Гц FHD и 120-Гц 4K дисплеем.

Объем ОЗУ теперь будет составлять 32 ГБ DDR4-2933 у Blade 15 Advanced Model и Blade Pro 17, в то время как младший Blade 15 Base Model по-прежнему будет ограничен 16 Г по заводу.

Процессоры в обновленных ноутбуках прошлогодние: Intel Core i7-10875H и Core i7-10750H 10 поколения.

Обновленные Blade 15 Advanced Model, Blade 15 Base Model и Blade Pro 17 выйдут в продажу через несколько недель по цене $2499, $1499 и $2299 соответственно.

Источник(и)

Razer

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Allen Ngo, 2021-01-15 (Update: 2021-01-15)
Allen Ngo
Editor of the original article: Allen Ngo - Ведущий редактор - США
Получив степень бакалавра по гидродинамике в природных системах (университет Калифорнии), я переориентировался на ядерную физику и даже получил лицензию на работу с реакторами. Управление в современных реакторах по-прежнему ведётся с компьютеров из восьмидесятых. Познав это, начинаешь по-настоящему ценить потребительскую электронику, современную и удобную. В те часы, когда я не руковожу англоязычным разделом Notebookcheck и не пишу обзоры, я перехожу в игровой мир, следя за свежими новостями и чемпионатами.

 