Razer выпустила защитную маску Zephyr с RGB подсветкой

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Впервые Razer представила публике концепт защитной маски с RGB подсветкой на выставке CES 2021. Позже проект приобрел статус экспериментального под именем Project Hazel. Затем, в августе 2021 устройство вышло в стадию бета-теста под ныне известным именем Zephyr. И вот, совсем недавно портал IGN сообщил, что Razer официально открыла продажи RGB маски для мероприятия RazerCon 2021.

Zephyr выполнена из непрозрачного материала с окошком, которое имеет покрытие препятствующее запотеванию, а также позволит окружающим видеть выражение лица пользователя. Такой подход не только позволит лучше понимать друг друга не лишаясь защиты, но также обеспечит возможность общения с глухими людьми, которые читают по губам. По сути маска представляет собой респиратор со степенью защиты N95; устройство также зарегистрировано и одобрено FDA - комиссия подтвердила 99% эффективность бактериальной фильтрации. Все это позволяет Razer справедливо утверждать, что Zephyr защищает человека лучше обычной тканевой маски.

Более того, устройство обладает встроенными вентиляторами, которые улучшают циркуляцию воздуха: их скорость можно настраивать в диапазоне 4200 - 6200 об/мин. Маска также имеет мягкую силиконовую прослойку для плотного прилегания к лицу и удобные ремешки для крепления. По части подсветки Zephyr соответствует всем современным устройствам Razer так как поддерживает Chroma RGB и позволяет выбирать из более чем 15 миллионов оттенков.

Стоимость Zephyr составляет символические $99.99 - за эту цену покупатель также получает три запасных набора фильтров N95. Более дорогой набор с 33 наборами фильтров N95 обойдется в $149.99. Фильтры можно приобрести и отдельно от маски - набор из 10 штук стоит $29.99.