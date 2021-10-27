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Razer выпустила защитную маску Zephyr с RGB подсветкой

Zephyr позволит выбрать любой из миллионов оттенков (Изображение: Razer)
Zephyr позволит выбрать любой из миллионов оттенков (Изображение: Razer)
Razer решила все же начать массовый выпуск экспериментальной маски Zephyr с RGB подсветкой. Устройство обладает респиратором стандарта N95 и настраиваемой подсветкой Chroma RGB. Стартовая цена Zephyr составляет $99.99
Aleem Ali, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Впервые Razer представила публике концепт защитной маски с RGB подсветкой на выставке CES 2021. Позже проект приобрел статус экспериментального под именем Project Hazel. Затем, в августе 2021 устройство вышло в стадию бета-теста под ныне известным именем Zephyr. И вот, совсем недавно портал IGN сообщил, что Razer официально открыла продажи RGB маски для мероприятия RazerCon 2021.  

Zephyr выполнена из непрозрачного материала с окошком, которое имеет покрытие препятствующее запотеванию, а также позволит окружающим видеть выражение лица пользователя. Такой подход не только позволит лучше понимать друг друга не лишаясь защиты, но также обеспечит возможность общения с глухими людьми, которые читают по губам. По сути маска представляет собой респиратор со степенью защиты N95; устройство также зарегистрировано и одобрено FDA - комиссия подтвердила 99% эффективность бактериальной фильтрации. Все это позволяет Razer справедливо утверждать, что Zephyr защищает человека лучше обычной тканевой маски.

Более того, устройство обладает встроенными вентиляторами, которые улучшают циркуляцию воздуха: их скорость можно настраивать в диапазоне 4200 - 6200 об/мин. Маска также имеет мягкую силиконовую прослойку для плотного прилегания к лицу и удобные ремешки для крепления. По части подсветки Zephyr соответствует всем современным устройствам Razer так как поддерживает Chroma RGB и позволяет выбирать из более чем 15 миллионов оттенков.

Стоимость Zephyr составляет символические $99.99 - за эту цену покупатель также получает три запасных набора фильтров N95. Более дорогой набор с 33 наборами фильтров N95 обойдется в $149.99. Фильтры можно приобрести и отдельно от маски - набор из 10 штук стоит $29.99.

Источник(и)

Razer, IGN

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Aleem Ali
Автор исходного текста: Aleem Ali - Tech Writer - 12 статей на Notebookcheck c 2021 года
contact me via: LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2513 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Aleem Ali, 2021-10-27 (Update: 2021-10-27)

 