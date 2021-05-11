Razer Blade 15 Advanced Model (2021): Теперь с Core i9 и качественной веб-камерой
Процессоры Tiger Lake-H наконец выпущены в плаванье, и вот все основные производители ноутбуков спешно обновляют свои производительные модели. В число новинок попадает и очередная ревизия Blade 15 Advanced. В США и тех немногочисленных странах, где Razer держит свой Интернет-магазин, этот обновлённый Blade можно будет купить с конца июня.
Итак, Advanced Model (2021) поставляется с Core i9-11900H или Core i7-11800H вместо прошлогодних i7-10875H и i7-10750H. В материалах, к которым у нас есть доступ, мы не нашли просторного сочинения на тему прироста скорости. Скорее всего, это говорит о близкой производительности между одиннадцатым и десятым поколением 45-ваттовых Core. Кстати, не распространяются на эту тему и другие компании, включая HP, MSI.
Главные бонусы от новых процессоров - это Thunderbolt 4, USB 4 и PCI-Express 4.0. Чтобы окончательно убедить покупателя в необходимости обновиться, добавлена также новая веб-камера (1080p вместо 720p) с распознаванием лица. Топовой матрицей из предлагаемых остаётся 360-герцевая FHD с откликом 2 мсек. Не изменился и стандарт оперативной памяти, DDR4-3200.
Корпус Advanced Model (2021) в сборке с RTX 3060 будет тоньше, чем корпус предшествующих ревизий Blade 15 Advanced Model: 15.8 миллиметра против 16.99. Если покупать сборку с RTX 3070 или более мощной картой, толщина остаётся прежней.
Базовая модель, в отличие от Advanced Model, не получила особых обновлений. Экраны в ней остаются 144-герцевыми FHD (8 мсек) или 165-герцевыми QHD (3 мсек), и вместо Tiger Lake-H на роли процессора продолжают стоять представители семейства Comet Lake-H.
Самые доступные Advanced Model будут стоить от $2299, предзаказы принимаются с 17 мая.
Источник(и)
Пресс-релиз Razer