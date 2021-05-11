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Razer Blade 15 Advanced Model (2021): Теперь с Core i9 и качественной веб-камерой

(Изображение: Razer)
Главный игровой ноутбук Razer дооснастили Thunderbolt 4, PCI-Express 4.0 и ещё более тонким корпусом, чем был раньше
Allen Ngo, 🇺🇸 🇫🇷 ...
игры и всё связанное с ними видеокарты GeForce ноутбуки Tiger Lake свежие релизы
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Процессоры Tiger Lake-H наконец выпущены в плаванье, и вот все основные производители ноутбуков спешно обновляют свои производительные модели. В число новинок попадает и очередная ревизия Blade 15 Advanced. В США и тех немногочисленных странах, где Razer держит свой Интернет-магазин, этот обновлённый Blade можно будет купить с конца июня.

Итак, Advanced Model (2021) поставляется с Core i9-11900H или Core i7-11800H вместо прошлогодних i7-10875H и i7-10750H. В материалах, к которым у нас есть доступ, мы не нашли просторного сочинения на тему прироста скорости. Скорее всего, это говорит о близкой производительности между одиннадцатым и десятым поколением 45-ваттовых Core. Кстати, не распространяются на эту тему и другие компании, включая HP, MSI.

Главные бонусы от новых процессоров - это Thunderbolt 4, USB 4 и PCI-Express 4.0. Чтобы окончательно убедить покупателя в необходимости обновиться, добавлена также новая веб-камера (1080p вместо 720p) с распознаванием лица. Топовой матрицей из предлагаемых остаётся 360-герцевая FHD с откликом 2 мсек. Не изменился и стандарт оперативной памяти, DDR4-3200.

Корпус Advanced Model (2021) в сборке с RTX 3060 будет тоньше, чем корпус предшествующих ревизий Blade 15 Advanced Model: 15.8 миллиметра против 16.99. Если покупать сборку с RTX 3070 или более мощной картой, толщина остаётся прежней.

Базовая модель, в отличие от Advanced Model, не получила особых обновлений. Экраны в ней остаются 144-герцевыми FHD (8 мсек) или 165-герцевыми QHD (3 мсек), и вместо Tiger Lake-H на роли процессора продолжают стоять представители семейства Comet Lake-H.

Самые доступные Advanced Model будут стоить от $2299, предзаказы принимаются с 17 мая.

Характеристики Razer Blade 15 Advanced Model в ревизии мая 2021 года. (Изображение: Razer)
Характеристики Razer Blade 15 Advanced Model в ревизии мая 2021 года. (Изображение: Razer)
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Источник(и)

Пресс-релиз Razer

Allen Ngo
Автор исходного текста: Allen Ngo - Ведущий редактор - США - 4495 статей на Notebookcheck c 2011 года
Получив степень бакалавра по гидродинамике в природных системах (университет Калифорнии), я переориентировался на ядерную физику и даже получил лицензию на работу с реакторами. Управление в современных реакторах по-прежнему ведётся с компьютеров из восьмидесятых. Познав это, начинаешь по-настоящему ценить потребительскую электронику, современную и удобную. В те часы, когда я не руковожу англоязычным разделом Notebookcheck и не пишу обзоры, я перехожу в игровой мир, следя за свежими новостями и чемпионатами.
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1972 статей на Notebookcheck c 2005 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Allen Ngo, 2021-05-11 (Update: 2021-05-12)

 