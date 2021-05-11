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Игровые ноутбуки Alienware m15 R6 запущены в продажу

Процессоры Tiger Lake-H пришли и в Alienware m15 (Изображение: Dell)
Процессоры Tiger Lake класса H и видеокарты Nvidia GeForce RTX 3000, дисплеи с частотой до 360 герц, механические клавиатуры CherryMX прилагаются
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸 🇮🇹 ...
свежие релизы Tiger Lake ноутбуки игры и всё связанное с ними видеокарты GeForce
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Ryzen-версия Alienware m15, представленная совсем недавно - не единственная новинка от Dell. Традиционные версии с процессорами Intel пока не планируют уходить из поля зрения, поэтому встречаем: Alienware m15 R6. Судя по разнообразию конфигураций, производитель постарается охватить максимальную аудиторию покупателей.

В этих новых Alienware будут предлагаться Core i5-11400H, Core i7-11800H и Core i9-11900H, но, кажется, не Core i9-11980HK. Постоянной памяти может быть до 4 ТБ (внутри есть 2 площадки для накопителей). В плане оперативной памяти с завода предлагается до 32 гигабайт DDR4-3200.

Выбор видеокарт включает в себя мобильные RTX 3050 Ti, RTX 3060, RTX 3070, RTX 3080. Для первой из них TGP должно составлять 80 Вт, для остальных - 115 Вт. Все, кроме младшей карты, поддерживают Max-Q Dynamic Boost (до 10 Вт).

Опции экрана не отличаются от m15 R5 с процессорами Ryzen. Это матрицы FHD 165 Гц, FHD 360 Гц, QHD 240 Гц. Первые две дают 300 единиц яркости и 100% sRGB, в последней заявлены 400 единиц и полный охват спектра P3.

Система охлаждения с хитрым названием Alienware Cryo-Tech сделана из сплава меди и, предположительно, позволит выжать больше производительности, чем другие ноутбуки с такими же процессорами и видеокартами могут себе позволить. В некоторых (не во всех!) конфигурациях клавиатура сделана механической, от Cherry, с поклавишной RGB-подсветкой AlienFX. За беспроводную сеть отвечает карта Killer AX1650 с поддержкой Wi-Fi 6, проводное подключение обеспечивается картой Killer E2600, увы, всего лишь гигабитной. Набор портов широк и во всех сборках, кроме с RTX 3050 Ti, включает в себя поддержку TB 4.

Ноутбук будет продаваться с июня в тёмном окрасе. Начальная цена в США: $1299.99, это 96 тысяч российских рублей по курсу, актуальному на день публикации текста. Скорее всего, в эту цену не включён налог на продажу.

Alienware m15 R6. Палуба (Изображение: Dell)
Alienware m15 R6. Палуба (Изображение: Dell)
Alienware m15 R6. Интерфейсы (Изображение: Dell)
Alienware m15 R6. Интерфейсы (Изображение: Dell)
Alienware m15 R6. Интерфейсы (Изображение: Dell)
Alienware m15 R6. Интерфейсы (Изображение: Dell)
Alienware m15 R6. Интерфейсы (Изображение: Dell)
Alienware m15 R6. Интерфейсы (Изображение: Dell)
Alienware m15 R6. Характеристики (Изображение: Dell)
Alienware m15 R6. Характеристики (Изображение: Dell)

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Пресс-релиз Dell

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Vaidyanathan Subramaniam
Автор исходного текста: Vaidyanathan Subramaniam - Новостной редактор - 1306 статей на Notebookcheck c 2012 года
Я - клеточный и молекулярный биолог, но компьютеры всегда были важной частью моей жизни, прямо со времени самого первого моего ПК. В нём был 266-мегагерцевый Celeron,16 МБ RAM и жёсткий диск скромной ёмкостью 2 ГБ. С тех пор жизнь изменилась, и мои интересы тоже. Я воочию наблюдал переход от дискет и команд в DOS к облачной инфраструктуре и соцсетям, и считаю, что мне повезло. Но лучшее наверняка ждёт впереди, по мере того, как облачные технологии и ИИ получат дополнительное развитие. В то время, когда я не разрабатываю лекарство от рака, я читаю и пишу про новые технологии или разбираю-собираю очередной компьютер, ноутбук.
contact me via: @Geeky_Vaidy
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1972 статей на Notebookcheck c 2005 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Vaidyanathan Subramaniam, 2021-05-11 (Update: 2021-05-12)

 