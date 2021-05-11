Игровые ноутбуки Alienware m15 R6 запущены в продажу
Ryzen-версия Alienware m15, представленная совсем недавно - не единственная новинка от Dell. Традиционные версии с процессорами Intel пока не планируют уходить из поля зрения, поэтому встречаем: Alienware m15 R6. Судя по разнообразию конфигураций, производитель постарается охватить максимальную аудиторию покупателей.
В этих новых Alienware будут предлагаться Core i5-11400H, Core i7-11800H и Core i9-11900H, но, кажется, не Core i9-11980HK. Постоянной памяти может быть до 4 ТБ (внутри есть 2 площадки для накопителей). В плане оперативной памяти с завода предлагается до 32 гигабайт DDR4-3200.
Выбор видеокарт включает в себя мобильные RTX 3050 Ti, RTX 3060, RTX 3070, RTX 3080. Для первой из них TGP должно составлять 80 Вт, для остальных - 115 Вт. Все, кроме младшей карты, поддерживают Max-Q Dynamic Boost (до 10 Вт).
Опции экрана не отличаются от m15 R5 с процессорами Ryzen. Это матрицы FHD 165 Гц, FHD 360 Гц, QHD 240 Гц. Первые две дают 300 единиц яркости и 100% sRGB, в последней заявлены 400 единиц и полный охват спектра P3.
Система охлаждения с хитрым названием Alienware Cryo-Tech сделана из сплава меди и, предположительно, позволит выжать больше производительности, чем другие ноутбуки с такими же процессорами и видеокартами могут себе позволить. В некоторых (не во всех!) конфигурациях клавиатура сделана механической, от Cherry, с поклавишной RGB-подсветкой AlienFX. За беспроводную сеть отвечает карта Killer AX1650 с поддержкой Wi-Fi 6, проводное подключение обеспечивается картой Killer E2600, увы, всего лишь гигабитной. Набор портов широк и во всех сборках, кроме с RTX 3050 Ti, включает в себя поддержку TB 4.
Ноутбук будет продаваться с июня в тёмном окрасе. Начальная цена в США: $1299.99, это 96 тысяч российских рублей по курсу, актуальному на день публикации текста. Скорее всего, в эту цену не включён налог на продажу.
Источник(и)
Пресс-релиз Dell