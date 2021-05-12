Asus ROG Zephyrus M16 представлен официально: i9-11900H с жидким металлом, RTX 3070 и 165-Гц 2K дисплей с соотношением 16:10

Asus официально опубликовала полные характеристики и официальные изображения нового ноутбука ROG Zephyrus M16. Модель получила свежий процессор Intel Core i9-11900H в паре с видеокартой Nvidia RTX 3070 и дисплей формата 16:10 с 2K разрешением и частотой 165 Гц.

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Количество ноутбуков с 16-дюймовыми 2K дисплеями с частотой 165 Гц неустанно растет и это радует. Asus решила не отставать от конкурентов и выпустила свой собственный 16-дюймовый игровой ноутбук ROG Zephyrus M16. Корпус нового Zephyrus M16 на 5% тоньше, чем у Zephyrus M15: 19.9 мм при весе в 1.9 кг.

ROG Zephyrus M16 получил свежий процессор Intel 11 поколения Core i9-11900H, долгосрочный лимит энергопотребления у которого установлен на 45 Вт при активности дискретной видеокарты и 80 Вт, когда видеокарта не загружена. Новая модель также использует термоинтерфейс ROG Intelligent Cooling, что по сути означает, что Asus использует жидкий металл вместо термопасты. Система охлаждения включает два вентилятора Arc Flow, крыльчатка каждого из которых насчитывает 84 лопасти, а за отведение тепла от чипов отвечают 6 теплотрубок. Если температура компонентов не превышает 50 ‌°C, вентиляторы отключаются и система работает бесшумно.

В качестве видеокарты выступает мобильная Nvidia RTX 3070 максимальная частота ГП которой достигает 1390 МГц, а уровень TGP выставлен на 80 Вт. Дополнительные 20 Вт для видеокарты может передать механизм Dynamic Boost - если нагрузка на процессор несущественная. Zephyrus M16 моет оснащаться максимум 48 ГБ ОЗУ DDR4-3200 и NVMe SSD PCIe 4.0 объемом вплоть до 2 ТБ.

Дисплей у ROG Zephyrus M16 необычный: диагональ составляет 16 дюймов, разрешение WQHD (2560 x 1600 пикселей), частота обновления 165 Гц, а время отклика - 3 мс. Этот дисплей также поддерживает адаптивную синхронизацию и Dolby Vision, а также обладает сертификацией Pantone - заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3.

Набор портов включает популярные USB Type-A и Type-C, а также Thunderbolt 4 и HDMI 2.0b. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Заявленная автономность достигает 10 часов при воспроизведении видео, емкость батареи составляет 90 Вт⋅ч (есть поддержка быстрой зарядки).

Asus ROG Zephyrus M16 будет выпускаться в черной расцветке "Off Black" с интересным радужным эффектом на крышке - такая особенность объясняется наличием множества микроотверстий, которые создавались при помощи станка ЧПУ. Стоимость и сроки появления в продаже пока не объявлены.