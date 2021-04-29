Asus представит новые игровые ноутбуки на базе процессоров Intel Tiger Lake-H45 уже 11 мая
Компания Asus анонсировала презентацию новых игровых ноутбуков линейки ROG. Живая трансляция пройдет в 12:00 (UTC) 11 мая. На странице анонса производитель вовсю намекает, что все новые модели будут основаны на процессорах Intel Tiger Lake H45, выхода которых мы все уже заждались.
Согласно предыдущим утечкам, Asus совершенно точно должна представить на этом мероприятии 16-дюймовый ноутбуков с экраном формата 16:10 - ROG Zephyrus M16. Судя по утекшим в Сеть характеристикам, модель будет основана на Core i9-11900H и GeForce RTX 3070. В интернет-магазинах также успели засветиться TUF Gaming F17 FX706 и обновленный TUF Dash F15, но не факт, что модели линейки TUF будут показаны вместе с ROG.