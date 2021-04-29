Notebookcheck

Asus представит новые игровые ноутбуки на базе процессоров Intel Tiger Lake-H45 уже 11 мая

ROG Zephyrus M16 будет представлен 11 мая (Изображение: Amazon China)
ROG Zephyrus M16 будет представлен 11 мая (Изображение: Amazon China)
Компания Asus анонсировала презентацию новых игровых ноутбуков серии ROG, которая состоится 11 мая. Судя по предварительным утечкам, на этом мероприятии будет показан как минимум ROG Zephyrus M16. Новые модели будут основаны на производительных мобильных процессорах Intel Tiger Lake-H45 в паре с видеокартами Nvidia RTX 30
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷
Tiger Lake игры и всё связанное с ними ноутбуки

Компания Asus анонсировала презентацию новых игровых ноутбуков линейки ROG. Живая трансляция пройдет в 12:00 (UTC) 11 мая. На странице анонса производитель вовсю намекает, что все новые модели будут основаны на процессорах Intel Tiger Lake H45, выхода которых мы все уже заждались.

Согласно предыдущим утечкам, Asus совершенно точно должна представить на этом мероприятии 16-дюймовый ноутбуков с экраном формата 16:10 -  ROG Zephyrus M16. Судя по утекшим в Сеть характеристикам, модель будет основана на Core i9-11900H и GeForce RTX 3070. В интернет-магазинах также успели засветиться TUF Gaming F17 FX706 и обновленный TUF Dash F15, но не факт, что модели линейки TUF будут показаны вместе с ROG.

Asus явно намекает на процессоры Tiger Lake в своих тизерах новинок ROG (Изображение: ASUS)
Asus явно намекает на процессоры Tiger Lake в своих тизерах новинок ROG (Изображение: ASUS)

Источник(и)

ASUS ROG

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Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Senor Staff Writer - @aldersonaj - 3417 статей на Notebookcheck c 2018 года
contact me via: @aldersonaj
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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 04 > Asus представит новые игровые ноутбуки на базе процессоров Intel Tiger Lake-H45 уже 11 мая
Alex Alderson, 2021-04-29 (Update: 2021-04-29)

 