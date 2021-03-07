Мобильная RTX 3050 Ti замечена в ноутбуке Asus TUF Dash F15
Уходящее поколение видеокарт Nvidia обошлось без модели RTX 2050. Как, впрочем, и без чего-то совсем начального, например, GTX 1630. Но в новом семействе место для подобных моделей, похоже, есть.
Слухи о скором выходе настольной RTX 3050 или RTX 3050 Ti ходят уже немало времени. И теперь выходит так, словно эти модели будут существовать не только в настольном, но и в мобильном варианте, и именно второй пойдёт на рынок первым. Об этом говорят обновлённые характеристики TUF Dash F15, игрового ноутбука начального уровня от Asus, в которых прямо упомянута RTX 3050 Ti. Помимо названия, указано количество памяти в этой видеокарте: 4 ГБ, GDDR6.
По современным меркам 4 ГБ - это немного. В той же GTX 1660 Ti используется 6 ГБ, и ведь RTX 3050 Ti должна давать больше производительности, чем GTX 1660 Ti.
Касательно TDP есть дополнительная информация, на этот раз из параметров ноутбука Acer AN517-41. Там упомянуты 60 ватт. То есть, это действительно видеокарта среднего уровня. Будь на то воля производителя ноутбука, видеокарты подешевле легко могут обгонять более высококлассные - про это известно давно. Но 4 ГБ памяти поставят жёсткое ограничение на разрешение. Даже если видеопроцессор будет способен хорошо отрисовать игру в 1440p, скромное количество памяти принудит геймера не заходить дальше 1080p.