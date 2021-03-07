Американцы сделали процессор, который противостоит взлому - Morpheus
Первая новость о Morpheus, процессоре архитектуры RISC-V, разработанном с целью максимально противостоять взлому, прошла ещё в 2019 году. Процессор явно заинтересовал американские службы безопасности. Летом 2020 года в DARPA организовали массовый конкурс на взлом 7 подобных процессоров (в том числе разработанных в MIT, в университете Кембриджа и так далее) примерно полутысячей белых хакеров. Из тех семи процессоров не поддался исключительно Morpheus. То, что новость об этом появилась на сайте университета Мичигана совсем недавно, уже в 2021 году, как раз подтверждает вовлеченность специализированных структур. Возможно, Morpheus или его производные уже берутся на вооружение в каком-либо ведомстве госбезопасности США.
Один из авторов проекта подчёркивает, что Morpheus позволит радикально решить вопрос многих программных уязвимостей, которые регулярно проявляют себя в любом ПО и требуют регулярного выпуска заплаток. Из скудного описания принципа функционирования Morpheus в источниках складывается впечатление, что в этом процессоре обфускация кода реализована на аппаратном уровне - он много раз за секунду перешифровывает информацию и подменяет адреса. Упоминается, что штатная скорость обфускации лишь на 1% уменьшает суммарную производительность, зато при подозрении на вмешательство хакера скорость и количество процедур обфускации намеренно увеличиваются.