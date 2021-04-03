Foxconn: мировой дефицит полупроводниковой продукции продлится как минимум до середины 2022
Текущий дефицит полупроводниковых чипов в индустрии негативно отразился на широком спектре продукции и устройств различных компаний: от видеокарт до умных автомобилей. Некоторые эксперты полагают, что текущая ситуация в мире продлиться как минимум до середины следующего года и даже более того - станет хуже со временем. Если верить Nikkei Asia, такое мнение выразил глава Foxconn Ян Лю (Young Liu), сообщив инвесторам, что его компанию дефицит чипов не затронул так сильно, как AMD, NVIDIA и других крупных поставщиков.
Судя по всему, минимизировать эффект от дефицита помогло большое количество клиентов компании Foxconn, особенно если учитывать, что среди них есть такие гиганты, как Apple, Google и Microsoft. И все же, нехватка компонентов заставила Foxconn сократить объемы поставок на 10% от планируемого количества. По мнению Лю, дефицит чипов продлится как минимум до середины 2022 года, а значит игровые приставки и видеокарты начнут продаваться по нормальным ценам в лучшем случае следующим летом.
Глава Foxconn также заявил, что дефицит отрицательно сказался и на доступности продукции для "домашнего рынка", но из-за повышенного спроса, а не проблем в поставках. Как бы там ни было, компания планирует увеличить свою прибыль на 5-10% благодаря производству электромобилей. По словам Лю, уже в этом году Foxconn продемонстрирует прототипы электромобиля и автобуса с электродвигателем, которые планируются к выпуску в 2022 году. Дополнительно Foxconn надеется начать производить по 10000 электромобилей на новых сборочных линиях в Мехико и Висконсине.