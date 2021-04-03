Notebookcheck
 
 
 
 

Foxconn: мировой дефицит полупроводниковой продукции продлится как минимум до середины 2022

Видеокарты будут на вес золота в 2022 году (Изображение: NotebookCheck)
Видеокарты будут на вес золота в 2022 году (Изображение: NotebookCheck)
По мнению специалистов фабрики Foxconn, текущий дефицит полупроводниковых чипов продлится до середины следующего года, причем ухудшение ситуации еще только впереди. Foxconn занимается поставками различной продукции для Apple, Dell, Nintendo и Sony
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
смартфоны и всё связанное с ними GPU ноутбуки бизнес

Текущий дефицит полупроводниковых чипов в индустрии негативно отразился на широком спектре продукции и устройств различных компаний: от видеокарт до умных автомобилей. Некоторые эксперты полагают, что текущая ситуация в мире продлиться как минимум до середины следующего года и даже более того - станет хуже со временем. Если верить Nikkei Asia, такое мнение выразил глава Foxconn Ян Лю (Young Liu), сообщив инвесторам, что его компанию дефицит чипов не затронул так сильно, как AMD, NVIDIA и других крупных поставщиков.

Судя по всему, минимизировать эффект от дефицита помогло большое количество клиентов компании Foxconn, особенно если учитывать, что среди них есть такие гиганты, как Apple, Google и Microsoft. И все же, нехватка компонентов заставила Foxconn сократить объемы поставок на 10% от планируемого количества. По мнению Лю, дефицит чипов продлится как минимум до середины 2022 года, а значит игровые приставки и видеокарты начнут продаваться по нормальным ценам в лучшем случае следующим летом.

Глава Foxconn также заявил, что дефицит отрицательно сказался и на доступности продукции для "домашнего рынка", но из-за повышенного спроса, а не проблем в поставках. Как бы там ни было, компания планирует увеличить свою прибыль на 5-10% благодаря производству электромобилей. По словам Лю, уже в этом году Foxconn продемонстрирует прототипы электромобиля и автобуса с электродвигателем, которые планируются к выпуску в 2022 году. Дополнительно Foxconn надеется начать производить по 10000 электромобилей на новых сборочных линиях в Мехико и Висконсине.

Источник(и)

Nikkei Asia

Ещё по теме

Часть будущих iMac, MacBook, Mac mini, Mac Pro должны получить процессоры на 4-нанометровых транзисторах (Изображение: Apple)
Apple уже выкупила у TSMC первые партии 4-нанометровой продукции - Digitimes 01/04/2021
Чипы DDR5 от Micron уже поступают в производство продукции (Изображение: My Drivers)
Массовое производство потребительских модулей памяти DDR5 стартует в ближайшее время 30/03/2021
Cherry решили серьезно улучшить клавиатуры ноутбуков (Изображение: Dell)
Cherry разработала сверхтонкие механические переключатели для ноутбучных клавиатур 19/03/2021
Процессоры Intel Rocket Lake-S представлены официально (Изображение: Intel)
Intel официально представила настольные процессоры 11 поколения Rocket Lake 17/03/2021
Белые хакеры со всего мира несколько месяцев искали уязвимости в функционировании Morpheus. Не нашли (Изображение: umich.edu)
Американцы сделали процессор, который противостоит взлому - Morpheus 07/03/2021
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 04 > Foxconn: мировой дефицит полупроводниковой продукции продлится как минимум до середины 2022
Alex Alderson, 2021-04- 3 (Update: 2021-04- 3)
Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj - 3316 articles published on Notebookcheck since 2018

 