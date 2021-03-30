Массовое производство потребительских модулей памяти DDR5 стартует в ближайшее время
Массовый выпуск чипов памяти стандарта DDR5 идет полным ходом и китайский производитель Jiahe Jinwei, занимающийся сборкой планок ОЗУ, получит свежие чипы Micron одним из первых. Компании SK Hynix и Samsung также планируют поставлять свои чипы DDR5 данному и другим производителям, а значит к концу года на рынке должно быть достаточное количество модулей оперативной памяти DDR5 для настольных ПК и ноутбуков.
Конкретно Jiahe Jinwei является четвертым в Китае производителем по объему выпуска модулей DDR и обладает двумя сборочными линиями. Другие крупные компании, вроде Team Group и ADATA также планируют начать выпуск модулей DDR5 в ближайшие месяцы. Кроме более высоких частот, улучшенного разгонного потенциала и сниженного энергопотребления, модули DDR5 также предложат покупателям больший объем - вплоть до 512 ГБ на одну планку. Вполне естественно, память DDR5 будет дороже своей предшественницы DDR4, но в 2022 году должно произойти первое снижение цен.
Первой потребительской платформой с поддержкой DDR5 должны стать настольные процессоры Intel Alder Lake вместе с материнскими платами на базе 600-й серии чипсетов, которые должны выйти к концу 2021 года. Для плавного перехода на новый стандарт, новая платформа Intel будет поддерживать и DDR4 и DDR5. У AMD первые процессоры с поддержкой DDR5 выйдут только в начале 2022 года - ожидается, что это будут новые чипы на базе архитектуры Zen 4. На данный момент известно, что для будущих процессоров AMD разработает новый сокет AM5, а значит под них все же придется покупать новые материнские платы.