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UltraRAM - энергонезависимая DRAM - почти готова к массовому производству

UltraRAM может поступит в массовое производство через пару лет (Изображение: Lancaster University)
UltraRAM может поступит в массовое производство через пару лет (Изображение: Lancaster University)
Разрабатываемая исследователями из Ланкастерского Университета память UltraRAM представляет из себя идеальное сочетание характеристик быстрой оперативной памяти и энергонезависимой флеш-памяти. Технология основана на полупроводниковых соединениях, которые обычно используются в фотоэлектронике
Bogdan Solca, 🇺🇸 🇮🇹 ...
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Уже не первый год технологическая индустрия обещает вот-вот вывести на рынок прорывной тип памяти, который объединит в себе свойства оперативной памяти и постоянных запоминающих устройств, вроде SSD. Самым известных примером похожей технологии является память Intel Optane, которая по скорости все равно уступает современной DDR. Теперь же обещание выпустить быструю универсальную память последовало от исследователей Ланкастерского Университета в Великобритании, которые уже несколько лет разрабатывают память UltraRAM. Благодаря недавнему прорыву, по словам ученых, новый тип памяти уже недалек от массового производства - мы можем увидеть UltraRAM в ближайшие годы.

В документации технология UltraRAM описывается как сочетание “энергонезависимости, как у накопителей на флеш-памяти, с высокой скоростью, энергоэффективностью и долговечностью, которую обеспечивает DRAM." UltraRAM построена на полупроводниковых соединениях, которые обычно используются для производства светодиодов, лазеров и инфракрасных сенсоров. Исследователям удалось провести успешные испытания образцов UltraRAM, созданных на базе кремния, которые оказались быстрее предыдущих образцов на основе арсенида галлия.

Среди достоинств UltraRAM повышенная долговечность и надежность хранения данных (минимум 1000 лет), низкие задержки при выполнении операций и заявленный ресурс на уровне "от 100 до 1000 раз больше, чем у флеш-памяти" - и все это при скорости работы, характерной для DRAM. Таким образом UltraRAM также продвигает концепцию "обработки в памяти", которую нынче пытаются развивать некоторые производители, вроде Samsung. В данном случае речь идет об устранении ненужных перемещений данных между процессором и памятью, что поможет радикально снизить энергопотребление и улучшить производительность. Дополнительно сообщается, об универсальности UltraRAM - она готова к использованию как в настольных компьютерах, так и в компактных устройствах, таких как смартфоны.

На данный момент исследователи работают над тем, чтобы улучшить качество, простоту производства и масштабируемость UltraRAM, чтобы максимально снизить возможные затраты при массовом производстве. Впрочем, если такая память и правда когда-либо выйдет, она точно будет гораздо дороже текущих модулей DDR - можно ожидать ценников на уровне в 2-3 раза выше, чем у Intel Optane.

Сложные структуры составных полупроводников (Изображение: Lancaster University)
Сложные структуры составных полупроводников (Изображение: Lancaster University)

Источник(и)

Документация UltraRAM 

Tom's Hardware

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Bogdan Solca
Автор исходного текста: Bogdan Solca - Senior Tech Writer - 1657 статей на Notebookcheck c 2017 года
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2605 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Bogdan Solca, 2022-01-12 (Update: 2022-01-12)

 