Micron выпустила 10-нм память LPDDR4X для дешевых смартфонов

Micron Technology представила обновленную 10-нанометровую память поколения 1α, которая ранее использовалась в смартфонах высокого уровня. Теперь оперативная память с высокой плотностью и низким энергопотреблением доступна и для смартфонов начального-среднего уровня

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Компания Micron Technology - чипмейкер, выпускающий в том числе и потребительскую продукцию под брендом Crucial - сообщила о начале массовых поставок новой оперативной памяти. Речь идет о чипах LPDDR4X, которые созданы по современному техпроцессу 1α 10 нм (читается как "один-альфа").

Сама Micron позиционирует данную память в качестве основы для бюджетных смартфонов нового поколения (начальный уровень, средний уровень). Это уже четвертое поколение 10-нм техпроцесса, потому производителю удалось увеличить плотность хранения данных на 40% по сравнению с предыдущими чипами третьего поколения 1z. В то же время, новые чипы LPDDR4X на 20% лучше по энергоэффективности.

Чипмейкер планирует выпускать чипы объемом от 2 до 8 ГБ и утверждает, что первый заказ уже разместила компания Lenovo, планирующая первой начать выпуск улучшенных бюджетных смартфонов. Вероятно, в ближайшее время мы увидим новые доступные модели от Motorola, ведь сейчас этот бренд принадлежит Lenovo.