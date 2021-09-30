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Micron выпустила 10-нм память LPDDR4X для дешевых смартфонов

Продвинутая ОЗУ от Micron для бюджетников нового поколения (Изображение: Micron)
Продвинутая ОЗУ от Micron для бюджетников нового поколения (Изображение: Micron)
Micron Technology представила обновленную 10-нанометровую память поколения 1α, которая ранее использовалась в смартфонах высокого уровня. Теперь оперативная память с высокой плотностью и низким энергопотреблением доступна и для смартфонов начального-среднего уровня
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
бизнес свежие релизы смартфоны и всё, что связано с ними хранение данных планшеты боо-оольшие смартфоны
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Компания Micron Technology - чипмейкер, выпускающий в том числе и потребительскую продукцию под брендом Crucial - сообщила о начале массовых поставок новой оперативной памяти. Речь идет о чипах LPDDR4X, которые созданы по современному техпроцессу 1α 10 нм (читается как "один-альфа").

Сама Micron позиционирует данную память в качестве основы для бюджетных смартфонов нового поколения (начальный уровень, средний уровень). Это уже четвертое поколение 10-нм техпроцесса, потому производителю удалось увеличить плотность хранения данных на 40% по сравнению с предыдущими чипами третьего поколения 1z. В то же время, новые чипы LPDDR4X на 20% лучше по энергоэффективности.

Чипмейкер планирует выпускать чипы объемом от 2 до 8 ГБ и утверждает, что первый заказ уже разместила компания Lenovo, планирующая первой начать выпуск улучшенных бюджетных смартфонов. Вероятно, в ближайшее время мы увидим новые доступные модели от Motorola, ведь сейчас этот бренд принадлежит Lenovo.

Источник(и)

QQ, SparrowsNews

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор новостей - 4271 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2475 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Deirdre O'Donnell, 2021-09-30 (Update: 2021-09-30)

 