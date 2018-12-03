Intel и Micron успели поссориться пока разрабатывали инновационную память 3D XPoint
После громкого разрыва компании Intel и Micron раздельно работают над технологией энергонезависимой памяти 3D XPoint и являются прямыми конкурентами в этой области. Однако практика "переманивания" сотрудников, а вместе с ними и секретной информации по-прежнему актуальна. Конечно же, принят ряд мер упреждающих такие потенциально конфликтные ситуации, например, запрет на работу у конкурента в течение определённого срока после увольнения и т.п.
Однако, такие меры не помешали бывшему инженеру Дойлу Риверсу (Doyle Rivers) спокойно устроится в Micron на абсолютно аналогичную должность сразу после увольнения из Intel, прихватив с собой данные со своего рабочего компьютера. Как сообщается, он даже сделал попытку копирования секретных данных о технологии производства 3D XPoint, однако они были защищены системой.
Корпорация Intel попыталась решить все мирно и предложила Дойлу Риверсу вернуть флешку с данными. Несмотря на то, что флешка всё-таки была возвращена, данных на ней не оказалось. И, если поначалу Intel оправдывала бывшего сотрудника, ссылаясь на давление со стороны бывших коллег, которые и склонили его к переходу в Micron, то теперь, как говорится, "терпение кончилось".
Адвокат Дойла утверждает, что данные по-прежнему у его подзащитного на ноутбуке, однако последний напрочь отказался представить свой компьютер на экспертизу и проигнорировал все предупреждения от Intel. В итоге компания подала иск на бывшего сотрудника в окружной суд города Сакраменто, штат Калифорния.