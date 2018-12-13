Intel анонсировала свои планы на ближайшие пять лет

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В конце года принято подытоживать сделанное, а вот корпорация Intel пошла дальше и уже описала свои планы не только на будущий год, а вплоть до 2023. Начнём с анонса новой архитектуры процессоров Core Sunny Cove, которая появится уже в 2019 году. Она покажет улучшенную производительность одного ядра, поддержку AVX-512, а также «лучшую масштабируемость». Возможно, что Intel объединит ядра Sunny Cove с графикой 11-го поколения в процессорах линейки Ice Lake.

В 2020 году ЦПУ Core будет изготавливаться уже на ядрах Willow Cove, но, очевидно, всё так же по 10-нм техпроцессу. Основные изменения произойдут в структуре кеш-памяти и транзисторах, также будут добавлены новые функции защиты. Затем, в 2021 году, Intel снова планирует обновить архитектуру до Golden Cove, которая уже вполне может быть изготовлена по 7-нм техпроцессу. Она предложит ещё большую производительность на ядро/поток, улучшение в работе с искусственным интеллектом и сетевыми подключениями, а также повышение безопасности.

