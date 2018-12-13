Intel анонсировала свои планы на ближайшие пять лет
В конце года принято подытоживать сделанное, а вот корпорация Intel пошла дальше и уже описала свои планы не только на будущий год, а вплоть до 2023. Начнём с анонса новой архитектуры процессоров Core Sunny Cove, которая появится уже в 2019 году. Она покажет улучшенную производительность одного ядра, поддержку AVX-512, а также «лучшую масштабируемость». Возможно, что Intel объединит ядра Sunny Cove с графикой 11-го поколения в процессорах линейки Ice Lake.
В 2020 году ЦПУ Core будет изготавливаться уже на ядрах Willow Cove, но, очевидно, всё так же по 10-нм техпроцессу. Основные изменения произойдут в структуре кеш-памяти и транзисторах, также будут добавлены новые функции защиты. Затем, в 2021 году, Intel снова планирует обновить архитектуру до Golden Cove, которая уже вполне может быть изготовлена по 7-нм техпроцессу. Она предложит ещё большую производительность на ядро/поток, улучшение в работе с искусственным интеллектом и сетевыми подключениями, а также повышение безопасности.
Однако это только половина планов корпорации, поскольку есть ещё и процессоры Atom, которые также «примерят» как минимум три микроархитектуры. Первая из них – Tremont –обеспечит большую производительность одного ядра/потока и повысит время автономной работы устройств от батареи (т.е. уменьшит энергопотребления и/или улучшит энергосберегающие алгоритмы). Также возможны улучшения по части сетевых подключений при использовании в серверном оборудовании.
Вторая микроархитектура, Gracemont, появится в 2021 году с улучшенной производительностью одного ядра, более высокой тактовой частотой, а также улучшенной «векторной производительностью». Обе – Tremont и Gracemont – будут, очевидно, изготовлены по 10-нм техпроцессу. В 2023 их заменит следующее поколение, предварительным названием которого, пока что, является «Next mont». Его основные обновления – это прирост производительности ядра и частоты, а также некие другие функции, о которых пока не сообщается.