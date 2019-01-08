Intel засветила 10-нм процессоры Ice Lake на CES 2019

Корпорация Intel представила на CES 2019 ряд новинок, среди которых: 10-нм процессоры линейки Ice Lake на основе архитектуры Sunny Cove, процессор Intel Xeon Scalable с поддержкой алгоритмов машинного обучения, а также линейка ЦПУ без видеокарт.

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Запланированные ещё к 2016 году процессоры Cannon Lake наконец увидели мир на CES 2019. Главной особенностью ЦПУ Ice Lake-U является применение 10-нм техпроцесса. Данный модельный ряд имеет широкий спектр решений от базового Core i3 до топового Core i9, а также улучшенное графическое ядро Gen11, поддержку Thunderbolt 3, Wi-Fi 6 и глубокого обучения DL Boost. Также поговаривают о наличии в новых ЦПУ ОЗУ LPDDR4X с частотой 3200 МГц, хотя пока что подтверждений этому нет.

Среди устройств с Ice Lake-U пока что были представлены лишь инженерные образцы – ноутбуки производства Pegatron и Wistron. Представители Intel утверждают, что автономность работы лэптопов на новом ЦПУ будет составлять около 25 часов.

Следующим процессором, достойным всеобщего внимания, стал Intel Xeon Scalable главной изюминкой которого является поддержка алгоритмов машинного обучения, в частности, технологии 3D Athlete Tracking. Последняя создана для анализа выступлений спортсменов, разбора и изучения основных моментов и совершенных ошибок. Технология имеет колоссальный потенциал и поможет разобраться как телезрителям, так и спортсменам, что именно пошло не по плану и почему не получился какой-то конкретный элемент. Нечто похожее уже было реализовано во время трансляции Зимних Олимпийских игр 2018 года, однако 3D Athlete Tracking предлагает еще более широкий спектр возможностей.

Не обошлось также без презентации F-линейки Coffee Lake, о которой мы уже упоминали ранее: она включает ЦПУ без встроенного графического ядра. Кроме того, вскользь была упомянуты однокристальная система Intel Snow Ridge, обеспечивающая поддержку 5G, однако подробностей о новинке так и не сообщили. Что же касается сроков: процессоры Ice Lake-U появятся в рознице лишь в конце текущего года, а вот Coffee Lake будут в продаже уже до конца этого месяца.