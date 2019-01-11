На выставке CES 2019 были представлены новые твердотельные накопители, а именно, две серии: M10Pe с интерфейсом PCIe на 96-слойной флеш-памяти 3D NAND и M9V также на 96-слойной флеш-памяти 3D NAND, но уже с интерфейсом SATA.

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Компания Plextor уделила внимание потребительскому сегменту, предложив две серии накопителей с разными интерфейсами. Первая из них – M10Pe – включает устройства, на 96-слойной флеш-памяти 3D NAND с интерфейсом PCIe. Кроме того, накопители снабжены радиаторами и демонстрируют скорость последовательного чтения до 3200 МБ/с, а последовательной записи – до 2500 МБ/с. Показатели производительности на операциях с произвольным доступом в режиме чтения достигают 410 000 IOPS, а в режиме записи — 320 000 IOPS.

Несколько более скромными возможностями обладают твердотельные накопители серии M9V с той же 96-слойной флеш-памятью 3D NAND, но с интерфейсом SATA. Скорость последовательного чтения составляет 560 МБ/с, а последовательной записи — 520 МБ/с. Производительность также несколько меньше: в режиме чтения 85 000 IOPS, а в режиме записи — 84 000 IOPS.

Кроме того, стало известно, что данные накопители будут оснащены следующим программным обеспечением: PlexNitro II (повышает производительность устройства до 20%), TrueProtect II (представляет собой искусственный интеллект, проверяющий целостность данных), режимом ожидания Modern Standby (с ускоренным пробуждением системы) и новым протоколом PLN (в случае необходимости немедленно завершить текущие операции, он позволит накопителю сохранить все данные, оставшиеся в буфере).

Поскольку накопители ориентированы именно на потребительский сегмент, то, вероятно, производство уже идёт полным ходом, чтобы обеспечить первые поставки на рынок к третьему кварталу 2019 года.