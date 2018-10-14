Оперативная память и твердотельные накопители подешевеют в 2019 году

Различные типы чипов памяти, которые можно найти в технике - DRAM и NAND (флеш-память) - могут заметно упасть в цене, особенно в 2019 году. Такой вывод можно сделать из нового исследования ресурса DRAMeXchange. Согласно представленной информации, цены на вышеуказанные чипы не выросли в третьем квартале текущего года, как это было в прошлом.

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Спрос и цены на чипы флеш- и DRAM-памяти снижается, согласно данным из отчета ресурса DRAMeXCHANGE. Эти два типа памяти применяются при производстве модулей ОЗУ и SSD накопителей.

Предполагается, что цены на флеш-память снизятся примерно на 30% в 2019 году. Все дело в перепроизводстве чипов памяти, которое произошло из-за появления все новых и новых технологий их производства. Кроме того, уже в текущем квартале цена на них снизились на 10% и могут снизиться еще на 10-15% в следующем. Это относится как к стандартным чипам так и к современным 3D TLC NAND образцам.

Примерно то же самое происходит и с оперативной памятью, цены на которую выросли всего на 1-2% в 3 квартале 2018 года, несмотря на то, что в аналогичный период в прошлом наблюдался самый активный рост. Ожидается падение текущих цен на 5% до конца года, а в 2019 - на 20%. Здесь все объясняется низким спросом, да и технологически (нанометры, процесс производства) оперативная память уже в тупике - развиваться пока дальше некуда.

Кроме того, общему тренду на снижение поспособствовал и малый (в последнее время) спрос на потребительскую электронику, вроде смартфонов, в которой используются вышеперечисленные технологии.