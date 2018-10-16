Смартфоны Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact получили Android Pie, но основных возможностей ОС в обновлении нет
ОС Android Pie была представлена же более двух месяцев назад, но соответствующее обновление получили лишь считанные единицы смартфонов. На недавнего моменты таковыми являлись OnePlus 6, Nokia 7 Plus, современные Pixel и Essential PH-1. К счастью владельцев XZ2 и XZ2 Compact, Sony поспешила выполнить свое обещание и указанные модели получили обновление до Android Pie.
Размер загружаемого файла составляет 1.045 ГБ, версия прошивки 52.0.A.3.27 - достаточно небольшой объем, как для новой ОС. Однако, как сообщают пользователи установившие обновление, на деле не все так хорошо, как хотелось бы: в данном релизе отсутствуют основные фишки 9 версии Android, показанные на презентации. Среди прочего отсутствует система управления на основе жестов и улучшенный экран недавних приложений.
Тем не менее, некоторые позитивные нововведения все же есть - обновилось приложение камеры. Другие фишки Android Pie также присутствуют, наряду с новым патчем безопасности от октября 2018 года.