Смартфоны Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact получили Android Pie, но основных возможностей ОС в обновлении нет

Несколько дней назад (все как и обещано: “до конца октября”) компания Sony выпустила обновление до Android Pie. Первыми его получили Xperia XZ2 и XZ2 Compact, но пользователи сообщили что нескольких ключевых функций, которые должны быть в 9 версии, здесь нет.

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ОС Android Pie была представлена же более двух месяцев назад, но соответствующее обновление получили лишь считанные единицы смартфонов. На недавнего моменты таковыми являлись OnePlus 6, Nokia 7 Plus, современные Pixel и Essential PH-1. К счастью владельцев XZ2 и XZ2 Compact, Sony поспешила выполнить свое обещание и указанные модели получили обновление до Android Pie.

Размер загружаемого файла составляет 1.045 ГБ, версия прошивки 52.0.A.3.27 - достаточно небольшой объем, как для новой ОС. Однако, как сообщают пользователи установившие обновление, на деле не все так хорошо, как хотелось бы: в данном релизе отсутствуют основные фишки 9 версии Android, показанные на презентации. Среди прочего отсутствует система управления на основе жестов и улучшенный экран недавних приложений.

Тем не менее, некоторые позитивные нововведения все же есть - обновилось приложение камеры. Другие фишки Android Pie также присутствуют, наряду с новым патчем безопасности от октября 2018 года.