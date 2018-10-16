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Смартфоны Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact получили Android Pie, но основных возможностей ОС в обновлении нет

The Xperia XZ2. (Изображение: CNET)
The Xperia XZ2. (Изображение: CNET)
Несколько дней назад (все как и обещано: “до конца октября”) компания Sony выпустила обновление до Android Pie. Первыми его получили Xperia XZ2 и XZ2 Compact, но пользователи сообщили что нескольких ключевых функций, которые должны быть в 9 версии, здесь нет.
by Ricci Rox, 16.10.2018
Android ARM Software телефоны

ОС Android Pie была представлена же более двух месяцев назад, но соответствующее обновление получили лишь считанные единицы смартфонов. На недавнего моменты таковыми являлись OnePlus 6, Nokia 7 Plus, современные Pixel и Essential PH-1. К счастью владельцев XZ2 и XZ2 Compact, Sony поспешила выполнить свое обещание и указанные модели получили обновление до Android Pie.

Размер загружаемого файла составляет 1.045 ГБ, версия прошивки 52.0.A.3.27 - достаточно небольшой объем, как для новой ОС. Однако, как сообщают пользователи установившие обновление, на деле не все так хорошо, как хотелось бы: в данном релизе отсутствуют основные фишки 9 версии Android, показанные на презентации. Среди прочего отсутствует система управления на основе жестов и улучшенный экран недавних приложений.

Тем не менее, некоторые позитивные нововведения все же есть - обновилось приложение камеры. Другие фишки Android Pie также присутствуют, наряду с новым патчем безопасности от октября 2018 года.

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Ricci Rox, 2018-10-16 (Update: 2018-10-16)

 