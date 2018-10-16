Большинство возможностей нового приложения камеры в Pixel 3/3XL не появится на предыдущих моделях.

Во время презентации Made by Google представители поискового гиганта сообщили, что по-крайней мере некоторые новые функции камеры в Pixel 3 и 3 XL появятся на предыдущих моделях после обновлений. Однако, теперь в компании утверждают, что ключевые особенности, вроде функции Top Shot портированы не будут.

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Линейка Pixel 2018 года была представлена в ходе мероприятия Made by Google и большая часть инноваций в новинках программная. Особый энтузиазм данный факт вызвал у владельцев Pixel 2 и 2 XL, ведь появилась надежда, что все новые фишки появятся и на существующих моделях. Сейчас в Google уточнили какие из них будут доступны в устройствах прошлого поколения.

Плохая новость в том, что на Pixel 2/2XL не будет функции Top Shot, которая снимает целую серию кадров до и после создания снимка. Это позволяет вам выбрать наилучший кадр самостоятельно, либо довериться алгоритмам машинного обучения, которые сделают все за вас. Недоступными в рамках старого поколения оказались также функции Super Res Zoom, Photobooth Mode и Motion Auto Focus. Судя по всему, для их реализации возможностей устаревшей аппаратной платформы недостаточно. По этой же причине улучшенная форма Google Lens также не поддерживается.

Очевидно, что предыдущие Pixel не совместимы с Pixel Stand. Также, судя по всему, устройства второго поколения не смогут делать широкоугольные селфи-снимки на переднюю камеру.

Пожалуй, единственной хорошей новостью выступает поддержка живых стикеров с дополненной реальностью Playground, благодаря которым вы можете перенести героев Marvel и Disney к себе домой. Также, на Pixel второго поколения будет доступно настраиваемое размытие при портретной съемке, а также функции Night Sight, Gmail Smart Compose и Call Screen.