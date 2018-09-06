ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов в бенчмарке AnTuTu за август 2018
В Сети наконец появился рейтинг 10 самых мощных Android-смартфонов в бенчмарке Antutu за август текущего года. Список пополнился всего парой новых устройств, так как за последний месяц лета практически не было презентаций новинок.
Итак, в рейтинг попал Meizu 16 Plus, который занял в нем второе место. Лидером по-прежнему является Xiaomi Black Shark, но Meizu 16 Plus буквально наступает ему на пятки, благодаря улучшенной системе охлаждения, которая позволяет чипсету работать на повышенных частотах.
Пребывавший ранее на третьем месте OnePlus 6 теперь спустился до седьмой строки, а заменил его Smartisan Nut R1. Сразу за ним расположились Vivo NEX, Xiaomi Mi 8 Explorer и Oppo Find X.
Еще одним новичком стал Samsung Galaxy Note 9, который занял восьмое место; данный смартфон является единственным устройством рейтинга, произведенным за пределами Китая. Замыкают список Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Mi MIX 2S.
Все смартфоны в данном рейтинге в своей основе имеют чипсет Qualcomm Snapdragon 845, а отличаются они между собой лишь реализацией системы охлаждения, рабочей частотой, скоростью/емкостью ОЗУ и встроенного накопителя. На протяжении нескольких ближайших месяцев мы должны увидеть появление устройств на новом чипсете Kirin 980, которые определенно займут свое место в данном рейтинге.