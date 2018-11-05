Pocophone F1 обновился до Android Pie, в будущем модель получит Android Q

Пару дней назад обладатели Xiaomi Pocophone F1 начали получать стабильную версию прошивки на основе Android Pie. Производитель также подтвердил, что устройство получит еще как минимум одно обновление мажорной версии Android. Данная модель ориентирована на энтузиастов и техно-гиков, потому такие новости не могут не радовать.

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Компания Xiaomi выпустила Pocophone F1 в августе текущего года. Смартфон сразу же завоевал небывалое внимание медиа и интернет-сообщества, из-за небывалого соотношения цены и качества (которое, кстати, до сих пор таковым и остается). Целевой аудиторией данной модели являются компьютерные энтузиасты и техно-гики, потому производитель серьезно отнесся к выпуску прошивок смартфона. Как результат - обновление Android Pie уже доступно.

Из коробки Pocophone поставляется с MIUI 10, которая основана на Android 8.1 Oreo. Такое своевременное обновление до девятой версии Android очень впечатляет, ведь на данный момент совсем малое число больших брендов - HMD Global, Huawei, Sony - выпустили новые прошивки для своих устройств.

Радует также новость о том, что Android Pie не станет последним для Pocophone F1 - исполнительный директор Xiaomi Джай Мани (Jai Mani) подтвердил, что аппарат обновится еще как минимум до Android Q. Обновление до двух мажорных версий Android - это то, чем не может похвастаться практически ни один из конкурентов в ценовой категории Pocophone.

Разработчики в компании явно работают не покладая рук, так как Mi Mix 2S в данный момент также обновляется до Pie, а Mi 8 SE был замечен в Geekbench на 9 версии Android. Все это значит, что все современные модели от Xiaomi обновятся до последней версии Android - остается лишь немного подождать.