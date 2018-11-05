Pocophone F1 обновился до Android Pie, в будущем модель получит Android Q
Компания Xiaomi выпустила Pocophone F1 в августе текущего года. Смартфон сразу же завоевал небывалое внимание медиа и интернет-сообщества, из-за небывалого соотношения цены и качества (которое, кстати, до сих пор таковым и остается). Целевой аудиторией данной модели являются компьютерные энтузиасты и техно-гики, потому производитель серьезно отнесся к выпуску прошивок смартфона. Как результат - обновление Android Pie уже доступно.
Из коробки Pocophone поставляется с MIUI 10, которая основана на Android 8.1 Oreo. Такое своевременное обновление до девятой версии Android очень впечатляет, ведь на данный момент совсем малое число больших брендов - HMD Global, Huawei, Sony - выпустили новые прошивки для своих устройств.
Радует также новость о том, что Android Pie не станет последним для Pocophone F1 - исполнительный директор Xiaomi Джай Мани (Jai Mani) подтвердил, что аппарат обновится еще как минимум до Android Q. Обновление до двух мажорных версий Android - это то, чем не может похвастаться практически ни один из конкурентов в ценовой категории Pocophone.
Разработчики в компании явно работают не покладая рук, так как Mi Mix 2S в данный момент также обновляется до Pie, а Mi 8 SE был замечен в Geekbench на 9 версии Android. Все это значит, что все современные модели от Xiaomi обновятся до последней версии Android - остается лишь немного подождать.