Многие смартфоны Android One получили обновление до последней версии ОС

На сегодняшний день лишь немногие производители смартфонов смогли предоставить пользователям возможность обновиться до версии Pie. Среди них: OnePlus, HMD Global и Sony. К счастью, для Android One (смартфонов на чистом Android) это не будет проблемой, так как многие из них уже получили обновление до Android Pie на прошлой неделе.

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Версия Android Pie была анонсирована довольно давно, но до недавнего времени ее все еще редко можно было увидеть на большинстве Android-устройствах. Тем не менее, сейчас смартфоны с чистым Android, наконец, стали получать обновление до последней версии.

Первый в этом списке стоит Mi A2, получивший стабильную версию Pie три дня назад. До этого, на прошлой неделе, уже была выпущена бета-версия обновления, так что пользователи были приятно удивлены такой скоростью разработчиков. Конечно же, обновление по объему не маленькое – 1,06 ГВ и это если не считать патчей безопасности. А вот, что касается близнецов-братьев Mi A2, а именно – A1 и A2 Lite, то дата выхода обновлений для данных смартфонов остается неизвестной. Однако, согласно намеченному компанией Xiaomi плану, это случиться не раньше первого квартала следующего года.

Вторым устройством в списке стал Motorola One Power. Представители Motorola India написали в Twitter, что устройство уже получило обновления до Pie. Однако это пробное обновление, доступное лишь небольшому количеству пользователей. Третье устройство – LG G7 One, который является необычным премиум-смартфоном: это первый смартфон от LG на чистом Android, а также первый у данного производителя, который получил последнюю версию ОС. Это очень хорошая новость, учитывая «послужной список» компании касательно обновлений. Мы можем лишь надеяться, что корейский производитель не остановиться на этом и в дальнейшем порадует нас большим количеством смартфонов на Android One.