Многие смартфоны Android One получили обновление до последней версии ОС
Версия Android Pie была анонсирована довольно давно, но до недавнего времени ее все еще редко можно было увидеть на большинстве Android-устройствах. Тем не менее, сейчас смартфоны с чистым Android, наконец, стали получать обновление до последней версии.
Первый в этом списке стоит Mi A2, получивший стабильную версию Pie три дня назад. До этого, на прошлой неделе, уже была выпущена бета-версия обновления, так что пользователи были приятно удивлены такой скоростью разработчиков. Конечно же, обновление по объему не маленькое – 1,06 ГВ и это если не считать патчей безопасности. А вот, что касается близнецов-братьев Mi A2, а именно – A1 и A2 Lite, то дата выхода обновлений для данных смартфонов остается неизвестной. Однако, согласно намеченному компанией Xiaomi плану, это случиться не раньше первого квартала следующего года.
Вторым устройством в списке стал Motorola One Power. Представители Motorola India написали в Twitter, что устройство уже получило обновления до Pie. Однако это пробное обновление, доступное лишь небольшому количеству пользователей. Третье устройство – LG G7 One, который является необычным премиум-смартфоном: это первый смартфон от LG на чистом Android, а также первый у данного производителя, который получил последнюю версию ОС. Это очень хорошая новость, учитывая «послужной список» компании касательно обновлений. Мы можем лишь надеяться, что корейский производитель не остановиться на этом и в дальнейшем порадует нас большим количеством смартфонов на Android One.